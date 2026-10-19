Тест по русскому языку: сможете найти две ошибки?

Вы употребляете эти фразы, даже не замечая речевой избыточности, которая в стилистике называется плеоназмом. Это делает речь тяжелой и выдает небрежность мышления. Давайте проверим, насколько чист и точен ваш язык!

Перед вами 4 фразы. Ваша задача — определить, в каких из них есть смысловая избыточность (плеоназм):

1. Самый оптимальный

2. Наносить визит

3. Прейскурант цен

4. Проявлять инициативу

Не спешите листать вниз. Вдумайтесь в значение каждого слова. Не дублируют ли они друг друга?

Подумали? Теперь сверимся.

ОТВЕТ:

Ошибки есть в двух фразах — в первой и третьей. Разберём всё по порядку.

1. Самый оптимальный — ОШИБКА.

Правильно: просто оптимальный (или «наилучший»). Слово «оптимальный» (от лат. optimus) уже означает «наилучший, самый благоприятный». Оно не имеет степеней сравнения, поэтому говорить «самый оптимальный» — это как сказать «самый наилучший».

2. Наносить визит — ВЕРНО.

Здесь всё в порядке. Это грамотное, слегка книжное, но абсолютно корректное устойчивое выражение. Глагол «наносить» в данном контексте означает «совершать, делать».

3. Прейскурант цен — ОШИБКА.

Правильно: просто прейскурант. Это слово (от нем. Preiskurant) уже означает «справочник или список цен». Фраза «прейскурант цен» — это классическое «масло масляное».

4. Проявлять инициативу — ВЕРНО.

Ошибки нет. Это стандартное и корректное управление в русском языке.

Итог: ошибки (плеоназмы) были в фразах «самый оптимальный» и «прейскурант цен».

Сколько ошибок нашли вы? Напишите в комментариях, какой плеоназм коробит вас больше всего (например, «главный приоритет» или «памятный сувенир»).

Интересные факты о русском языке

Многие слова, которые начинаются на «А», пришли из других языков: альянс, абрикос, абонемент. Но исконно русскими считаются «авось» и «азбука».

В древнерусском языке буква «х» произносилась как «хер». Всем известное слово «похерить» употреблялось в значении перечеркнуть крестом. Сегодня же это слово означает потерю чего-либо.

Удивительно, но привычное слово «хулиган» не является исконно русским. Оно происходит от имени Халиган, член этой семьи из Англии прославился не добрыми делами.

Букву «ё» начали писать в русских словах только в 1873 году.

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