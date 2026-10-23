Тест на грамотность: В каком именно слове пропущена буква З?

Где спряталась буква З? На этом тесте по русскому языку ошибаются даже взрослые. Проверьте, сможете ли вы выбрать верный вариант с первого раза.

Пишем как слышим или по правилам? Определите, где нужна буква З

Грамотная речь — устная и письменная — остаётся одним из главных маркеров культуры и образованности человека. В эпоху быстрых сообщений, голосовых заметок и бесконечных чатов мы всё чаще расслабляемся и начинаем писать «на автомате» — так, как слышим. Однако именно в деловой переписке, резюме, публичных комментариях или важных документах знание родного языка играет решающую роль: ошибки мгновенно портят впечатление даже от самой глубокой мысли, а чистый и правильный текст сразу вызывает уважение.

Чтобы держать орфографические навыки в тонусе, достаточно уделять им пару минут в день. Предлагаем прямо сейчас проверить свою внимательность и знание школьных правил на небольшом тесте.

Условие задания

Перед вами четыре словосочетания, в каждом из которых пропущена одна согласная — З или С:

_делать заявление

Ра_считать доходы

Ни_вергнуть врага

Ни_падали локоны

Ваша задача: внимательно прочитайте все варианты и определите, в каком слове (или словах) пропущена буква З.

Не спешите пролистывать экран вниз! Произнесите каждое словосочетание про себя, не поддавайтесь первому звуковому впечатлению, вспомните правила правописания приставок и выберите свой вариант ответа.

Подумали? Готовы свериться с правилами? Тогда переходим к разбору!

Правильный ответ и разбор

В этом задании буква З пишется всего в одном случае — в третьем словосочетании («Низвергнуть врага»). Во всех остальных словах по правилам русского языка нужна буква С!

Давайте разберём каждый пример подробно, чтобы понять, какие ловушки здесь скрывались:

1. Сделать заявление

Классическая фонетическая ловушка! Перед звонким звуком [д] мы отчётливо произносим и слышим [з] — [зд’элат’]. Однако в русском языке приставки «з-» не существует — есть только неизменяемая приставка с-, которая пишется одинаково перед любыми согласными (сделать, сбить, сдать, сжать). А с буквы З начинаются лишь те слова, где она входит в состав корня (здесь, здание, здоровье, ни зги).

2. Рассчитать доходы

Здесь работает правило для изменяемых приставок на З/С (раз-/рас-): перед звонкими согласными пишется З, а перед глухими — С. Корень в этом слове -счит- начинается с глухого согласного звука [с], поэтому в приставке мы обязаны написать С. В итоге на стыке приставки и корня образуется удвоенная согласная — рассчитать (в отличие от однокоренного слова расчёт, где корень -чёт- и пишется одна «с»).

3. Низвергнуть врага — ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Книжная приставка низ-/нис- подчиняется точно такому же правилу чередования З и С, как и привычные нам раз-/рас- или без-/бес-. В глаголе «низвергнуть» корень начинается со звонкого согласного звука [в], поэтому в приставке совершенно законно пишется буква З.

4. Ниспадали локоны

В этом слове мы видим ту же самую приставку низ-/нис-, что и в предыдущем примере, но условия уже другие. Корень -пад- начинается с глухого согласного звука [п]. Перед глухим звуком звонкая согласная меняется на глухую, поэтому единственно верный вариант написания — ниспадали.

Удалось ли вам сразу найти правильный ответ и не попасться на звуковую уловку в первом слове? Поделитесь своим результатом в комментариях!

Интересный факт о русском языке

Знаете ли вы, что в древнерусской азбуке для обозначения звука [з] существовала не одна, а сразу две разные буквы? Наряду с привычной нам буквой З, которая называлась «Земля», писцы использовали букву Ѕ (внешне похожую на латинскую S) под названием «Зело» — что в переводе со старославянского означало «очень, весьма» (отсюда сохранилось выражение «зело борзо»). Поначалу эти две буквы различались по мягкости и использовались для записи разных чисел на письме («Земля» обозначала цифру 7, а «Зело» — 6), но со временем звуковая разница стёрлась. Окончательно путаницу устранили лишь реформы XVIII века, после которых в русском алфавите осталась одна-единственная буква З.

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