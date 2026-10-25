Тест на грамотность: Ё или О пропущена в этих словах?
Ё или О? Тест, в котором ошибаются даже отличники
Грамотная речь — это не только школьная отметка, но и часть личного имиджа. Письмо без ошибок помогает чётко доносить мысли, внушает доверие в деловой переписке и просто показывает уважение к собеседнику. Среди орфограмм русского языка есть особенно коварные — те, где на слух разницы почти нет, а на письме ошибка сразу бросается в глаза. Одна из них — выбор между Ё или О после шипящих.
Автор SakhaLife Евдокия Сутакова подготовила для читателей небольшое упражнение. Перед вами четыре словосочетания, в каждом из которых пропущена одна буква. Ваша задача — определить, в каких словах пропущена Ё, а в каких — О.
Задание:
- Тонкая ж_рдочка
- Ч_порный вельможа
- Спелый крыж_вник
- Тихий полуш_пот
Не спешите смотреть ответы. Произнесите каждое слово вслух, вспомните однокоренные слова и попробуйте понять, можно ли «проверить» гласную. Во всех четырёх случаях буква стоит в корне, но правила работают по-разному.
Подумали? Тогда сверяемся.
Ответы и разбор
1. Тонкая жЁрдочка — Ё.
В корне после шипящих под ударением пишется Ё, если в однокоренных словах или других формах звучит Е: жёрдочка — жердь, жерди. Проверка срабатывает, значит, пишем Ё.
2. ЧОпорный вельможа — О.
Слово «чопорный» входит в список исключений: в его корне после шипящей пишется О. Подобрать проверочное слово с Е не получится — такого однокоренного слова в современном языке нет. Это словарное слово, которое нужно запомнить.
3. Спелый крыжОвник — О.
Классическое исключение, знакомое со школьной скамьи. Несмотря на то что гласная стоит под ударением после шипящей, в слове «крыжовник» пишется О. Проверить её нельзя — запоминаем вместе с «шов», «шорох», «обжора», «трущоба», «чащоба».
4. Тихий полушЁпот — Ё.
Здесь снова помогает проверка: полушёпот — шептать, шепчет. Чередование Ё/Е в однокоренных словах подсказывает, что нужна именно буква Ё.
Итог: в двух словах пропущена Ё (жёрдочка, полушёпот), в двух — О (чопорный, крыжовник). Если вы правильно написали все четыре — у вас отличное языковое чутьё. Если споткнулись на «чопорном» — не расстраивайтесь, это одно из самых частых мест ошибок даже у грамотных людей.
Запомнить правило просто: после шипящих под ударением в корне пишется Ё, если можно подобрать однокоренное слово с Е. Если проверки нет — перед вами, скорее всего, исключение с буквой О, которое нужно просто выучить.
Интересный факт про русский язык
В русском языке встречаются слова-гиганты. Например, официальный рекорд в орфографических словарях и книгах рекордов включает такие слова, как «рентгеноэлектрокардиографического» (33 буквы) или более длинные конструкции вроде «превысокомногорассмотрительствующий» (35 букв)
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