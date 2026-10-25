Тест на грамотность: Пропущена Н или две НН?

Сложный тест на Н и НН: четыре фразы, в которых легко ошибиться

Четыре сложных слова: где нужно написать Н, а где — две НН?

Грамотная устная и письменная речь важна не только на уроках русского языка. Она помогает ясно выражать мысли, производить хорошее впечатление на собеседников и избегать двусмысленности. Ошибка в деловом письме, резюме или важном документе может отвлечь внимание от содержания и даже заставить адресата усомниться в компетентности автора.

Одной из самых непростых тем русского языка остаётся правописание одной и двух букв Н. Иногда правильный вариант можно определить по суффиксу, но в других случаях необходимо учитывать часть речи, наличие зависимых слов и даже запоминать исключения.

Автор SakhaLife Евдокия Сутакова специально подготовила для наших читателей небольшое упражнение. Оно поможет проверить, помните ли вы, в каких словах пишется одна Н, а в каких необходимы две НН.

Попробуйте выполнить задание

Перед вами четыре словосочетания с пропущенными буквами:

Сви_ая тушёнка Неслыха_ая дерзость Неписа_ые законы Тисне_ая золотом бумага

Ваша задача — определить, сколько букв нужно вставить в каждое слово: одну Н или две НН.

Не спешите переходить к ответам. Перепишите словосочетания на лист бумаги, вставьте пропущенные буквы и постарайтесь объяснить свой выбор. Ведь угадать правильный вариант — это одно, а вспомнить правило и применить его — совсем другое.

Определились с ответами? Тогда приступаем к разбору.

Правильные ответы

1. Свиная тушёнка — одна Н

Правильно писать: свиная тушёнка.

Прилагательное «свиной» образовано от существительного «свинья» и пишется с одной буквой Н. Эта буква относится к основе слова, поэтому удваивать её не нужно.

Примеры:

свиная отбивная;

свиной окорок;

свиное мясо;

свиная тушёнка.

Вариант «свинная» является ошибочным.

2. Неслыханная дерзость — две НН

Правильный вариант: неслыханная дерзость.

Слово «неслыханный» следует запомнить. Оно входит в группу слов, которые традиционно пишутся с двумя буквами Н, хотя их написание может вызывать сомнения.

Примеры:

неслыханная удача;

неслыханная щедрость;

неслыханная дерзость;

неслыханное событие.

Похожим образом пишутся слова «нежданный», «невиданный» и «негаданный». В слове «неслыханная» необходимы две НН.

3. Неписаные законы — одна Н

Правильно: неписаные законы.

Слово «неписаный» обозначает то, что не зафиксировано письменно, но существует в силу обычая или традиции. Оно пишется с одной буквой Н.

Например:

неписаное правило;

неписаная традиция;

неписаные законы;

неписаный кодекс поведения.

Это написание нужно отличать от причастия с зависимыми словами. Сравните: не писанный автором текст. Здесь речь идёт о конкретном действии, а наличие зависимого слова «автором» влияет на написание.

В устойчивом сочетании «неписаные законы» перед нами прилагательное, поэтому пишется одна Н.

4. Тисненная золотом бумага — две НН

Правильно: тисненная золотом бумага.

В этом сочетании есть зависимое слово «золотом»: тисненная чем? — золотом. Перед нами полное страдательное причастие, поэтому оно пишется с двумя буквами Н.

Сравним:

тиснёная бумага — одна Н;

— одна Н; тисненная золотом бумага — две НН;

— две НН; тисненная мастером обложка — две НН;

— две НН; тисненный на станке узор — две НН.

Наличие зависимого слова указывает на действие и помогает отличить причастие от отглагольного прилагательного.

Подведём итог

Правильные варианты выглядят так:

Свиная тушёнка — одна Н. Неслыханная дерзость — две НН. Неписаные законы — одна Н. Тисненная золотом бумага — две НН.

Если вы без ошибок справились со всеми четырьмя словосочетаниями, то хорошо ориентируетесь в одной из самых сложных тем русской орфографии. Если допустили одну или две ошибки, просто перечитайте объяснения и постарайтесь придумать собственные примеры.

Мнение филолога

По словам филолога Розалии Петровой, при выборе между Н и НН важно не ограничиваться механическим запоминанием:

«Нужно рассматривать слово в контексте. Одна и та же форма может восприниматься как прилагательное или как причастие. Обращайте внимание на значение слова, способ его образования и наличие зависимых слов. Регулярная практика помогает постепенно довести применение правил до автоматизма».

Розалия Дмитриевна также советует завести отдельный список исключений и устойчивых сочетаний. К нему можно возвращаться после выполнения языковых тестов или при подготовке важных текстов.

Интересный факт о русском языке

Буква Ё, которая встречается в словах «тушёнка» и «тиснёная», считается самостоятельной буквой русского алфавита, однако на письме её часто заменяют буквой Е. Идею использовать новый знак для передачи соответствующего звука предложила княгиня Екатерина Дашкова в 1783 году.

Точки над Ё могут играть важную смыслоразличительную роль. Например, «все» и «всё», «узнаем» и «узнаём», «передохнем» и «передохнём» — разные слова или формы. Поэтому в учебных материалах, словарях и текстах, где возможно неправильное прочтение, букву Ё лучше сохранять.

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