Тест на грамотность: Пропущена Н или две НН?
Четыре сложных слова: где нужно написать Н, а где — две НН?
Грамотная устная и письменная речь важна не только на уроках русского языка. Она помогает ясно выражать мысли, производить хорошее впечатление на собеседников и избегать двусмысленности. Ошибка в деловом письме, резюме или важном документе может отвлечь внимание от содержания и даже заставить адресата усомниться в компетентности автора.
Одной из самых непростых тем русского языка остаётся правописание одной и двух букв Н. Иногда правильный вариант можно определить по суффиксу, но в других случаях необходимо учитывать часть речи, наличие зависимых слов и даже запоминать исключения.
Автор SakhaLife Евдокия Сутакова специально подготовила для наших читателей небольшое упражнение. Оно поможет проверить, помните ли вы, в каких словах пишется одна Н, а в каких необходимы две НН.
Попробуйте выполнить задание
Перед вами четыре словосочетания с пропущенными буквами:
- Сви_ая тушёнка
- Неслыха_ая дерзость
- Неписа_ые законы
- Тисне_ая золотом бумага
Ваша задача — определить, сколько букв нужно вставить в каждое слово: одну Н или две НН.
Не спешите переходить к ответам. Перепишите словосочетания на лист бумаги, вставьте пропущенные буквы и постарайтесь объяснить свой выбор. Ведь угадать правильный вариант — это одно, а вспомнить правило и применить его — совсем другое.
Определились с ответами? Тогда приступаем к разбору.
Правильные ответы
1. Свиная тушёнка — одна Н
Правильно писать: свиная тушёнка.
Прилагательное «свиной» образовано от существительного «свинья» и пишется с одной буквой Н. Эта буква относится к основе слова, поэтому удваивать её не нужно.
Примеры:
- свиная отбивная;
- свиной окорок;
- свиное мясо;
- свиная тушёнка.
Вариант «свинная» является ошибочным.
2. Неслыханная дерзость — две НН
Правильный вариант: неслыханная дерзость.
Слово «неслыханный» следует запомнить. Оно входит в группу слов, которые традиционно пишутся с двумя буквами Н, хотя их написание может вызывать сомнения.
Примеры:
- неслыханная удача;
- неслыханная щедрость;
- неслыханная дерзость;
- неслыханное событие.
Похожим образом пишутся слова «нежданный», «невиданный» и «негаданный». В слове «неслыханная» необходимы две НН.
3. Неписаные законы — одна Н
Правильно: неписаные законы.
Слово «неписаный» обозначает то, что не зафиксировано письменно, но существует в силу обычая или традиции. Оно пишется с одной буквой Н.
Например:
- неписаное правило;
- неписаная традиция;
- неписаные законы;
- неписаный кодекс поведения.
Это написание нужно отличать от причастия с зависимыми словами. Сравните: не писанный автором текст. Здесь речь идёт о конкретном действии, а наличие зависимого слова «автором» влияет на написание.
В устойчивом сочетании «неписаные законы» перед нами прилагательное, поэтому пишется одна Н.
4. Тисненная золотом бумага — две НН
Правильно: тисненная золотом бумага.
В этом сочетании есть зависимое слово «золотом»: тисненная чем? — золотом. Перед нами полное страдательное причастие, поэтому оно пишется с двумя буквами Н.
Сравним:
- тиснёная бумага — одна Н;
- тисненная золотом бумага — две НН;
- тисненная мастером обложка — две НН;
- тисненный на станке узор — две НН.
Наличие зависимого слова указывает на действие и помогает отличить причастие от отглагольного прилагательного.
Подведём итог
Правильные варианты выглядят так:
- Свиная тушёнка — одна Н.
- Неслыханная дерзость — две НН.
- Неписаные законы — одна Н.
- Тисненная золотом бумага — две НН.
Если вы без ошибок справились со всеми четырьмя словосочетаниями, то хорошо ориентируетесь в одной из самых сложных тем русской орфографии. Если допустили одну или две ошибки, просто перечитайте объяснения и постарайтесь придумать собственные примеры.
Мнение филолога
По словам филолога Розалии Петровой, при выборе между Н и НН важно не ограничиваться механическим запоминанием:
«Нужно рассматривать слово в контексте. Одна и та же форма может восприниматься как прилагательное или как причастие. Обращайте внимание на значение слова, способ его образования и наличие зависимых слов. Регулярная практика помогает постепенно довести применение правил до автоматизма».
Розалия Дмитриевна также советует завести отдельный список исключений и устойчивых сочетаний. К нему можно возвращаться после выполнения языковых тестов или при подготовке важных текстов.
Интересный факт о русском языке
Буква Ё, которая встречается в словах «тушёнка» и «тиснёная», считается самостоятельной буквой русского алфавита, однако на письме её часто заменяют буквой Е. Идею использовать новый знак для передачи соответствующего звука предложила княгиня Екатерина Дашкова в 1783 году.
Точки над Ё могут играть важную смыслоразличительную роль. Например, «все» и «всё», «узнаем» и «узнаём», «передохнем» и «передохнём» — разные слова или формы. Поэтому в учебных материалах, словарях и текстах, где возможно неправильное прочтение, букву Ё лучше сохранять.
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