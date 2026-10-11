Тест на грамотность: где пропущена одна буква Н?
Тест по русскому: буква Н в 4 словах — справитесь без словаря?
Мы чаще замечаем ошибки на письме, чем в устной речи. Неверное ударение можно не расслышать, а вот лишняя или недостающая буква в слове сразу бросается в глаза — в резюме, в переписке с клиентом, в посте или в школьном диктанте ребёнка.
Особенно коварна в русском языке буква Н. Одна или две Н? Это правило считается одним из самых сложных в школьной программе: здесь влияют и часть речи, и суффикс, и даже наличие зависимых слов. Именно поэтому предлагаем вам короткую тренировку, которая освежит правило лучше любого учебника.
Задание: найдите, где нужна одна буква Н
Перед вами четыре фразы. В каждой пропущена буква Н — вставьте мысленно одну или две Н. Только в одном случае должна стоять одна буква Н, в остальных трёх по правилу нужны две.
1. Письме_ый стол
2. Мой предшестве_ик
3. Овся_ые хлопья
4. Коше_ый утром луг
Не торопитесь. Вспомните правила про суффиксы прилагательных, существительных и причастий. Определились с ответом?
Дайте себе подумать самостоятельно и только потом смотрите разбор.
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Готовы? Сверяемся.
Ответы и разбор
1. Письме_ый стол — нужны две Н: ПИСЬМЕННЫЙ
Правильно: письмеННый стол.
Это прилагательное с суффиксом -ЕНН-: письме-н-н-ый. По правилу прилагательные с суффиксами -ОНН- и -ЕНН- всегда пишутся с двумя Н: письменный, художественный, торжественный, соломенный.
Значит, здесь одной буквой Н не обойтись.
2. Мой предшестве_ик — нужны две Н: ПРЕДШЕСТВЕННИК
Правильно: предшествеННик.
Правило для существительных: если слово образовано от основы прилагательного или причастия, которое уже пишется с НН, с помощью суффикса -ИК- / -НИК-, то НН сохраняется.
Сравните: воспитаННый — воспитаННик, избраННый — избраННик, предшествеННый — предшествеННик.
Здесь тоже требуются две Н.
3. Овся_ые хлопья — нужна ОДНА Н: ОВСЯНЫЕ ✅
Это и есть правильный ответ.
Правильно: овсяНые хлопья.
Прилагательное образовано от существительного овёс с помощью суффикса -ЯН-: овсян-ый. А прилагательные с суффиксами -АН-, -ЯН-, -ИН- пишутся с одной буквой Н: овсяный, песчаный, серебряный, куриный, лебединый.
Исключений всего три, их легко запомнить: стекляННый, оловяННый, деревяННый. Слово «овсяный» в них не входит, поэтому здесь уверенно ставим одну Н.
4. Коше_ый утром луг — нужны две Н: КОШЕННЫЙ
Правильно: кошеННый утром луг.
Это самая хитрая ловушка. Сравните:
- кошеНый луг — без зависимых слов, это отглагольное прилагательное, пишем одну Н;
- кошеННый утром луг — появилось зависимое слово «утром», значит это уже полное страдательное причастие прошедшего времени.
А полные причастия с суффиксами -ЕНН-, -ОНН-, да ещё и с зависимым словом, всегда пишутся с двумя Н: кошенный утром, крашенный вчера забор, раненная в бою рука.
Поэтому здесь тоже нужны две Н.
Итог: одна буква Н пропущена только в варианте №3 — ОвсяНые хлопья.
- Нашли сразу — у вас отличное чувство правила Н / НН.
- Ошиблись — ничего страшного, вы в компании большинства: это правило входит в топ-3 самых ошибочных даже у взрослых грамотных людей.
Интересный факт про русский язык
Правило про одну и две Н считается настолько сложным, что даже лингвисты шутят: «Если сомневаешься, сколько Н писать, — ты уже почти филолог».
А знаете, почему оно вообще появилось? В древнерусском языке краткие причастия и прилагательные различались произношением долготы звука: НН произносилось действительно дольше, чем Н. Со временем разница в произношении стёрлась, а на письме осталась. Так буква Н стала своеобразной машиной времени — она хранит следы того, как наши предки говорили 800 лет назад, хотя сегодня мы эту разницу уже не слышим.
Читайте также: Тест на грамотность: где пропущена НН в коварных суффиксах?
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