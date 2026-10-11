Тест на грамотность: где пропущена одна буква Н?

Одна буква Н или две? Найдите правильный вариант за минуту

Тест по русскому: буква Н в 4 словах — справитесь без словаря?

Мы чаще замечаем ошибки на письме, чем в устной речи. Неверное ударение можно не расслышать, а вот лишняя или недостающая буква в слове сразу бросается в глаза — в резюме, в переписке с клиентом, в посте или в школьном диктанте ребёнка.

Особенно коварна в русском языке буква Н. Одна или две Н? Это правило считается одним из самых сложных в школьной программе: здесь влияют и часть речи, и суффикс, и даже наличие зависимых слов. Именно поэтому предлагаем вам короткую тренировку, которая освежит правило лучше любого учебника.

Задание: найдите, где нужна одна буква Н

Перед вами четыре фразы. В каждой пропущена буква Н — вставьте мысленно одну или две Н. Только в одном случае должна стоять одна буква Н, в остальных трёх по правилу нужны две.

1. Письме_ый стол

2. Мой предшестве_ик

3. Овся_ые хлопья

4. Коше_ый утром луг

Не торопитесь. Вспомните правила про суффиксы прилагательных, существительных и причастий. Определились с ответом?

Дайте себе подумать самостоятельно и только потом смотрите разбор.

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Готовы? Сверяемся.

Ответы и разбор

1. Письме_ый стол — нужны две Н: ПИСЬМЕННЫЙ

Правильно: письмеННый стол.

Это прилагательное с суффиксом -ЕНН-: письме-н-н-ый. По правилу прилагательные с суффиксами -ОНН- и -ЕНН- всегда пишутся с двумя Н: письменный, художественный, торжественный, соломенный.

Значит, здесь одной буквой Н не обойтись.

2. Мой предшестве_ик — нужны две Н: ПРЕДШЕСТВЕННИК

Правильно: предшествеННик.

Правило для существительных: если слово образовано от основы прилагательного или причастия, которое уже пишется с НН, с помощью суффикса -ИК- / -НИК-, то НН сохраняется.

Сравните: воспитаННый — воспитаННик, избраННый — избраННик, предшествеННый — предшествеННик.

Здесь тоже требуются две Н.

3. Овся_ые хлопья — нужна ОДНА Н: ОВСЯНЫЕ ✅

Это и есть правильный ответ.

Правильно: овсяНые хлопья.

Прилагательное образовано от существительного овёс с помощью суффикса -ЯН-: овсян-ый. А прилагательные с суффиксами -АН-, -ЯН-, -ИН- пишутся с одной буквой Н: овсяный, песчаный, серебряный, куриный, лебединый.

Исключений всего три, их легко запомнить: стекляННый, оловяННый, деревяННый. Слово «овсяный» в них не входит, поэтому здесь уверенно ставим одну Н.

4. Коше_ый утром луг — нужны две Н: КОШЕННЫЙ

Правильно: кошеННый утром луг.

Это самая хитрая ловушка. Сравните:

кошеНый луг — без зависимых слов, это отглагольное прилагательное, пишем одну Н;

кошеННый утром луг — появилось зависимое слово «утром», значит это уже полное страдательное причастие прошедшего времени.

А полные причастия с суффиксами -ЕНН-, -ОНН-, да ещё и с зависимым словом, всегда пишутся с двумя Н: кошенный утром, крашенный вчера забор, раненная в бою рука.

Поэтому здесь тоже нужны две Н.

Итог: одна буква Н пропущена только в варианте №3 — ОвсяНые хлопья.

Нашли сразу — у вас отличное чувство правила Н / НН.

Ошиблись — ничего страшного, вы в компании большинства: это правило входит в топ-3 самых ошибочных даже у взрослых грамотных людей.

Интересный факт про русский язык

Правило про одну и две Н считается настолько сложным, что даже лингвисты шутят: «Если сомневаешься, сколько Н писать, — ты уже почти филолог».

А знаете, почему оно вообще появилось? В древнерусском языке краткие причастия и прилагательные различались произношением долготы звука: НН произносилось действительно дольше, чем Н. Со временем разница в произношении стёрлась, а на письме осталась. Так буква Н стала своеобразной машиной времени — она хранит следы того, как наши предки говорили 800 лет назад, хотя сегодня мы эту разницу уже не слышим.

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