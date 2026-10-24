Тест на грамотность: В каком слове стоит правильное ударение?

Говорите грамотно? Проверьте ударение в словах «лилась», «занял», «прозорлива» и «обзвонит». Мини-тест от SakhaLife с понятными правилами и ответом.

Мини-экзамен по русскому языку: где стоит правильное ударение?

Грамотная речь — это наша визитная карточка. По тому, как человек говорит, часто составляют первое впечатление: на собеседовании, на переговорах, при знакомстве. И если орфографические ошибки замечают не все, то неверное ударение слышно сразу. Оно может подорвать доверие к докладу самого компетентного специалиста и выдать волнение даже уверенного в себе человека.

Хорошая новость в том, что грамотность — навык тренируемый. И сегодня мы потренируем его вместе.

Условие задачи

Редактор нашего издания SakhaLife Денис Долганов подготовил для вас мини-упражнение по русскому языку. Перед вами четыре фразы:

вода лИлась занЯл деньги она прозОрлива обзвонИт клиентов.

Задание: внимательно прочитайте фразы и определите, в каком слове стоит правильное ударение. Только в одном из четырёх вариантов норма литературного языка не нарушена.

Попробуйте ответить самостоятельно

Не спешите заглядывать в ответ. Прочитайте каждую фразу вслух — так ошибка слышится лучше, чем «про себя».

Подсказка: во всех неверных вариантах ударение — из числа самых распространённых ошибок. Такие слова часто звучат в новостях, офисах и повседневных разговорах, поэтому кажется, что «так все говорят». Но словари фиксируют другую норму.

Определились с вариантом? Тогда проверяем.

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Ответ и разбор

Правильный вариант — обзвонИт клиентов. Ударение падает на И: обзвони́т. Литературная норма: обзвонИть, обзвонЮ, обзвонИт, обзвонЯт. Распространённое и очень частое в быту «обзвОнит» — разговорная ошибка. Таким образом, в этом слове стоит правильное ударение.

Разбор всех фраз

1. вода лИлась — неверно.

Правильно: вода лилАсь. В форме прошедшего времени женского рода ударение падает на последний слог: лилАсь.

2. занЯл деньги — неверно.

Литературная норма: зАнял деньги. В мужском роде прошедшего времени правильно говорить зАнял. При этом в женском роде — занялА, в среднем роде — зАняло, во множественном числе — зАняли. Вариант «занЯл» — распространённая, но не литературная ошибка.

3. она прозОрлива — неверно.

Правильно: она прозорлИва. Ударение в слове прозорлИвый падает на И: прозорлИва, прозорлИвый, прозорлИво.

4. обзвонИт клиентов — верно.

Именно этот вариант соответствует современной литературной норме: обзвонИт. Слово пригодится в деловой переписке, разговоре о встречах и рабочих задачах — и здесь лучше не ошибаться.

Итог

Если вы с первого раза догадались, что в четвёртой фразе стоит правильное ударение — ваш слух на нормы языка не подводит. Если ошиблись — не беда: теперь в вашем активе четыре слова, в которых вы больше никогда не ошибётесь. Проверьте коллег или домочадцев — гарантируем, дискуссия будет горячей.

Интересный факт от эксперта-филолога

Интересным фактом о русском языке с нашим изданием поделилась филолог Анна Москвитина. Так, русское ударение — одно из самых «свободных» в мире. В большинстве языков оно закреплено жёстко: в чешском, финском и венгерском ударение всегда падает на первый слог, во французском — на последний, в польском — на предпоследний. А в русском ударение разноместное: оно может стоять на любом слоге слова (кнИга, барабАн, молокО) и к тому же подвижным — перемещаться при изменении формы слова (зАнял — занялА, нАчал — началА).

Именно эта свобода делает русское ударение сложным даже для носителей языка: не имея единого правила, мы вынуждены запоминать каждое слово отдельно. Возможно, поэтому споры о том, как правильно — «звонИт» или «звóнит», не утихают уже не одно десятилетие.

А какие слова с коварным ударением чаще всего слышите вы? Делитесь в комментариях — самые интересные варианты используем в следующем тесте.

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