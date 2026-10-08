Тест на грамотность: в каком слове правильное ударение?

Сможете ответить: в каком слове правильное ударение - продАл, щАвель, сИроты, диспансЕр?

Сможете ответить: в каком слове правильное ударение — продАл, щАвель, сИроты, диспансЕр?

Грамотная речь — это наша визитная карточка. По тому, как человек говорит, за секунды считывается его уровень культуры, образования и внимания к себе.

Неправильное ударение может испортить впечатление даже от самой умной мысли. Согласитесь, когда слышишь «звОнит» или «дОговор», доверие к собеседнику сразу падает. Поэтому умение говорить правильно — это не занудство, а элементарное уважение к себе и к русскому языку.

Давайте проверим, насколько хорошо вы чувствуете наш язык.

Перед вами 4 фразы. Ударение в них специально выделено заглавной буквой. Задача простая: определите, в каком слове правильное ударение поставлено верно. Только в одном из четырех.

продАл душу кислый щАвель бедные сИроты дневной диспансЕр

Остановитесь на минуту. Не гуглите. Попробуйте произнести вслух. Какое из слов режет слух, а какое звучит естественно?

Подумали? Готовы проверить себя?

Ответ: в каком слове правильное ударение?

Правильный ответ только один — №4: дневной диспансЕр.

А теперь разбор каждой ошибки:

1. продАл душу — НЕПРАВИЛЬНО.

Правильно: прОдал. Запомните правило для многих глаголов на -ать: в женском роде ударение уходит на окончание — продалА, бралА, взялА, а вот в мужском, среднем и множественном числе падает на основу: прОдал, прОдало, прОдали. Поэтому говорить «продАл» — грубая ошибка.

2. кислый щАвель — НЕПРАВИЛЬНО.

Правильно: щавЕль. И никак иначе. Слово всегда произносится с ударением на последний слог. Проверочного слова нет, его просто нужно запомнить.

3. бедные сИроты — НЕПРАВИЛЬНО.

Правильно: сирОты. Форма множественного числа слова «сиротА» сохраняет ударение на втором слоге — сирОты. Вариант «сИроты» считается просторечным и недопустим в грамотной речи.

4. дневной диспансЕр — ПРАВИЛЬНО.

Это тот самый случай, где ударение стоит верно. Слово пришло из французского языка dispensaire и в русском сохранило ударение на последнем слоге — диспансЕр. Именно так и нужно говорить.

Сколько правильных ответов у вас получилось? Напишите в комментариях, удалось ли угадать, в каком слове правильное ударение?

Интересный факт про Антона Павловича Чехова

Антон Павлович Чехов был настоящим фанатом чистоты русского языка. Он терпеть не мог безграмотности и считал, что по речи человека можно сразу понять, интеллигент он или нет.

В своих записных книжках Чехов даже вел собственный «словарь курьезов» — записывал нелепые ударения и речевые ошибки, которые слышал от окружающих. А еще именно Чехов придумал многие слова, без которых мы сегодня не представляем язык: «беспринципный», «недотепа», «благоглупость».

Он говорил: «Безграмотные люди любят рассуждать о высокой материи, а ведь начать нужно с азбуки».

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