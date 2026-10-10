Тест на грамотность: В каком слове нужно поставить букву Ь?
Проверка на грамотность: сможете ли вы правильно поставить букву Ь?
Грамотная речь нужна не только на уроках русского языка. Это часть нашего образа: по тому, как человек говорит и пишет, мы судим о его образовании, внимательности и уважении к собеседнику. Грамотное письмо делает деловую переписку убедительнее, а сообщения в мессенджерах и соцсетях понятнее. Ошибки же отвлекают от смысла и подрывают доверие.
Один из самых коварных орфографических вопросов связан с мягким знаком. Он не обозначает звука, но легко «прячется» там, где его не ждёшь, или появляется там, где он не нужен. Предлагаем проверить себя.
Условие задания
Перед вами четыре фразы, в каждой пропущено место для буквы:
- Намаж_те маслом
- Несколько черешен_
- Упасть навзнич_
- Собой пригож_
Ваша задача: определить, в каких словах нужно вставить букву Ь, а в каких она не нужна.
Не торопитесь. Запишите свои ответы на листке, а потом сверьтесь с разбором. Подсказка: ответ зависит от части речи и от формы слова.
Подумали? Тогда переходим к ответам.
Ответы с разбором
Из четырёх слов букву Ь нужно писать в двух. Разберём каждое.
1. «Намажьте маслом» — Ь нужен ✅
Намажьте — глагол в форме повелительного наклонения.
В повелительном наклонении после шипящих (ж, ш, ч, щ) пишется мягкий знак: режь, спрячь, намажь. При добавлении окончания -те он сохраняется: режьте, спрячьте, намажьте.
Не путайте с формой «вы намажете» (изъявительное наклонение). В ней мягкого знака нет.
2. «Несколько черешен» — Ь не нужен ❌
Существительное черешня стоит в родительном падеже множественного числа (нет чего? — черешен).
У существительных на -ня в этой форме мягкий знак пишется не всегда. Его нет в словах вишен, черешен, басен, башен, песен, спален. Есть он, например, в словах деревень, барышень. Слово «черешен» стоит запомнить вместе с «вишен».
3. «Упасть навзничь» — Ь нужен ✅
Навзничь — наречие, оканчивающееся на шипящий.
В наречиях с шипящей на конце мягкий знак пишется: навзничь, вскачь, вплавь, настежь, сплошь, наотмашь. Исключения: уж, замуж, невтерпёж. Их достаточно запомнить.
4. «Собой пригож» — Ь не нужен ❌
Пригож — краткое прилагательное мужского рода.
В кратких прилагательных мужского рода после шипящих мягкий знак не пишется: пригож, хорош, свеж, могуч, горяч. Ь появляется только в формах, где он нужен по другим правилам, например в повелительном наклонении глаголов. Для краткого прилагательного это не тот случай.
Если вы справились со всеми четырьмя, у вас отличное чутьё на орфографию. Если ошиблись, это нормально: эти слова путают и взрослые.
Интересный факт про русский язык
Сегодня буква Ь не обозначает никакого звука, но так было не всегда. В древнерусском языке буквы ь («ерь») и ъ («ер») обозначали сверхкраткие гласные звуки, похожие на очень короткие «е» и «о». Со временем в одних позициях эти звуки исчезли, а в других превратились в обычные гласные.
Следы этого процесса мы видим до сих пор в беглых гласных: сон — сна, день — дня, лоб — лба. Именно из-за этого мы говорим «нет черешен», «нет вишен» и «нет басен». Наш язык хранит память о звуках, которых давно никто не произносит.
Следите за написанием мягкого знака, и пусть ваша грамотность будет безупречной!
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