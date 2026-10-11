Тест на грамотность: найдите верное ударение в словах

Мини-тест по русскому: найдите верное ударение за одну минуту

Найдите верное: только одно слово из четырёх произнесено правильно

Мы привыкли думать, что главное — донести мысль, а как именно прозвучало слово, дело десятое. На практике всё иначе. Речь — это визитная карточка: по ней собеседник за несколько секунд составляет впечатление о вашем образовании, кругозоре и даже о том, можно ли вам доверять серьёзную задачу. На собеседовании, переговорах, публичном выступлении или просто в разговоре с новыми людьми неверное ударение цепляет слух сильнее, чем кажется говорящему.

Сложность в том, что ударение в русском языке невозможно вывести по правилу: оно свободное и подвижное, а значит, каждое слово приходится запоминать отдельно. Зато и тренировать этот навык можно в любой момент — например, прямо сейчас.

Задание: найдите верное ударение

Перед вами четыре фразы. В каждой выделено ударение в ключевом слове. Только в одной из фраз оно поставлено правильно. Ваша задача — найти верное.

1. Я сразу пОняла, что опаздываю.

2. Эта дрель плохо свЕрлит бетон.

3. Нам помогал умелый стОляр.

4. В холле выложен мозаИчный пол.

Не спешите прокручивать страницу. Произнесите каждую фразу вслух — слух часто подсказывает верный вариант быстрее, чем память. Определились? Теперь сверяемся.

Ответы и разбор

1. «пОняла» — неверно

Правильно: понялА.

Классическая ловушка русских глаголов прошедшего времени. В мужском и среднем роде, а также во множественном числе ударение стоит на первом слоге: пОнял, пОняло, пОняли. А вот в женском роде оно «убегает» на окончание: понялА. Та же логика у глаголов взяла, начала, создала, приняла, заняла.

Запомните простую подсказку: если речь о женщине — ударение, скорее всего, на конце.

2. «свЕрлит» — неверно

Правильно: сверлИт.

Глагол «сверлить» сохраняет ударение на окончании во всех личных формах: сверлЮ, сверлИшь, сверлИт, сверлИм, сверлЯт. Вариант «свЕрлит» — разговорный, в литературной норме он не принят.

Подсказка: этот глагол ведёт себя как «звонить». Если вы говорите «звонИт», то и «сверлИт» прозвучит естественно.

3. «стОляр» — неверно

Правильно: столЯр.

Ударение падает на второй слог и остаётся там во всех падежах: столярА, столярУ, столярЫ, столярАми. Та же модель работает у названий профессий маляр, школяр, дояр.

Подсказка-рифма: «Хороший маляр похвалил столяра».

4. «мозаИчный» — ВЕРНО ✅

Это и есть правильный ответ. Литературная норма — мозаИчный, с ударением на «и». Было бы логично предположить, что ударная гласная в этом слове — А, как и в существительном «мозаика». Но верное произношение — мозаИчный.

Подсказка: здесь лучше посмотреть на аналогии. Сравните: практика — практичный, мозаика — мозаичный.

Итог: верное ударение стоит только в четвёртой фразе — «мозаИчный пол».

1 правильный ответ из 4 — обычный результат, вы в большинстве.

Если нашли верное слово сразу и объяснили почему — у вас отличное языковое чутьё.

Интересный факт о русском языке

В русском языке есть буква, которая сама по себе работает указателем ударения, — это Ё. В исконно русских словах она всегда стоит под ударением: свёкла, новорождённый, щёлочь, манёвр, остриё. Именно поэтому отказ от точек над «ё» на письме породил массу речевых ошибок: люди просто перестали видеть, куда падает ударение, и начали говорить «свекла́» вместо «свёкла».

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