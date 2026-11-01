Тест на грамотность: Найдите ошибки в этих фразах

Проверьте себя: найдите, где закралась ошибка в популярном тесте

Найдите, где спрятались ошибки: короткий тест на грамотность с разбором правил

Грамотная устная и письменная речь — это не просто соблюдение формальных норм, а показатель общей культуры и важный инструмент повседневного общения. Ошибки в деловой переписке или резюме могут испортить впечатление о специалисте, а неточно употреблённое слово нередко искажает смысл всего высказывания.

Автор SakhaLife Евдокия Сутакова снова придумала испытание для вашей грамотности в виде упражнения по русскому языку. В нём собраны примеры, на которых спотыкаются даже опытные знатоки.

Задание: найдите фразы с ошибками

Внимательно прочитайте следующие четыре предложения:

Вы точно напишите? По приезде узнали. Согласно инструкции. Одела варежки.

Задача: найдите фразы, в которых допущены грамматические или лексические ошибки, и определите, как их исправить.

Не торопитесь листать страницу дальше — проверьте свою языковую интуицию и знания самостоятельно.

Ответы и подробный разбор

Из четырёх представленных фраз ошибки допущены в первой и четвёртой (№ 1 и № 4). Вторая и третья фразы написаны абсолютно верно.

Разберём каждый случай:

1. «Вы точно напишите?» — ОШИБКА

Как правильно: «Вы точно напиш е те?»

«Вы точно напиш те?» Разбор: Здесь глагол употреблён в изъявительном наклонении в форме будущего времени (вопрос о реальном действии в будущем). Глагол написать относится к I спряжению (напишешь, напишет, напишем, напишете, напишут), поэтому во втором лице множественного числа пишется окончание -ете. Форма с буквой -и- (напишите) существует, но относится к повелительному наклонению, выражающему приказ или просьбу: «Пожалуйста, напишите отчёт к вечеру».

2. «По приезде узнали» — ВЕРНО

Разбор: Это традиционная ловушка. Предлог «по» со значением «после чего-либо» или «вслед за чем-либо» требует от существительного формы предложного падежа, а не дательного. Правильно говорить и писать: по приезде (после приезда), по прилёте, по завершении, по окончании. Вариант «по приезду» считается грубым нарушением литературной нормы.

3. «Согласно инструкции» — ВЕРНО

Разбор: Предлог «согласно» в современном русском языке управляет исключительно дательным падежом (отвечает на вопрос «чему?»): согласно расписанию, согласно закону, согласно инструкции. В слове «инструкция» (на -ия) окончание дательного падежа — -и. Ошибочным было бы использование родительного падежа, что часто случается в канцеляризмах («согласно распоряжения» — неверно, нужно: «согласно распоряжению»).

4. «Одела варежки» — ОШИБКА

Как правильно: « На дела варежки»

« дела варежки» Разбор: Классическая путаница паронимов одеть и надеть. Глагол одеть употребляется по отношению к одушевлённым объектам (или неодушевлённым предметам, символизирующим человека/животное): одеть ребёнка, одеть куклу. Глагол надеть используется, когда речь идёт о надевании одежды, обуви или аксессуаров на кого-то или на себя: надеть пальто, надеть шапку, надеть варежки. Запомнить разницу помогает известная мнемоническая фраза: «Одевают Надежду, надевают одежду».

Интересный факт о русском языке

Слово «метро» в русском языке изначально было мужского рода, поскольку являлось сокращением от французского заимствования «метрополитен». В 1930-е годы в Москве даже издавалась газета под названием «Советский метро».

Привычный нам средний род слово официально приобрело только в нормативных словарях середины XX века, так как носители языка интуитивно воспринимали несклоняемое существительное на гласную «-о» (по аналогии со словами окно, пальто, кино) как средний род.

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