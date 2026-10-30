К теплоисточникам ГУП «ЖКХ РС(Я)» присоединены соцобъекты и МКД

К теплоисточникам ГУП «ЖКХ РС(Я)» присоединены социальные объекты и МКД

В ГУП «ЖКХ РС(Я)» реализованы плановые мероприятия по технологическому присоединению 19 социально значимых объектов и многоквартирных домов к собственным источникам теплоснабжения.

Так, в Сунтарском районе к сетям централизованного теплоснабжения ГУП «ЖКХ РС(Я)» присоединено новое трехэтажное учебное здание – политехнический лицей-интернат на 450 мест.

В Амгинском, Верхневилюйском, Таттинском, Усть-Алданском и Хангаласском районах обеспечены теплом от котельных предприятия 5 объектов здравоохранения.

В других районах к теплоисточникам предприятия присоединены 4 объекта спортивной сферы и культурной деятельности, а также 9 многоквартирных домов.

В рамках мероприятий для этих целей построены и реконструированы инженерно-технические сети общей протяженностью порядка одного километра.