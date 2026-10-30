Рыбное изобилие: Побалуйте себя настоящими северными деликатесами
В Якутске открылась ярмарка «Рыба Якутии»
Для жителей и гостей столицы предложен широкий ассортимент свежей, охлажденной и переработанной рыбной продукции
С 30 октября по 1 ноября на Комсомольской площади Якутска проходит традиционная выставка-ярмарка «Рыба Якутии». В этом году она состоится в 16-й раз. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Свою продукцию представят 8 сельскохозяйственных кооперативов и общин из арктических улусов, а также предприниматели рыбной отрасли из Булунского, Усть-Янского, Аллаиховского, Нижнеколымского и Кобяйского улусов.
По словам производителей, для жителей и гостей столицы будет предложен широкий ассортимент свежей, охлажденной и переработанной рыбной продукции по доступным ценам. Также организуют продажу мясной и молочной продукции от местных сельхозпроизводителей.
Программа ярмарки 30 октября
- 10:00 — начало работы ярмарки.
- 12:00 — торжественная церемония открытия.
30 октября — 1 ноября (пятница, суббота, воскресенье) — с 10:00 до 17:00.
Ярмарка открыта в течение трех дней. Это ключевое отраслевое событие, подчеркивающее вклад рыбной отрасли в экономику республики, обеспечение продовольственной безопасности и сохранение традиционного уклада жизни коренных народов Севера.
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