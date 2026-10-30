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30.10.2026 12:19
чтение: 1 мин
Якутия
#рыба Якутии
#Рыбное изобилие
#ярмарка

Рыбное изобилие: Побалуйте себя настоящими северными деликатесами

Фото: sakha.gov.ru

В Якутске открылась ярмарка «Рыба Якутии»

Для жителей и гостей столицы предложен широкий ассортимент свежей, охлажденной и переработанной рыбной продукции

С 30 октября по 1 ноября на Комсомольской площади Якутска проходит традиционная выставка-ярмарка «Рыба Якутии». В этом году она состоится в 16-й раз. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Свою продукцию представят 8 сельскохозяйственных кооперативов и общин из арктических улусов, а также предприниматели рыбной отрасли из Булунского, Усть-Янского, Аллаиховского, Нижнеколымского и Кобяйского улусов.

По словам производителей, для жителей и гостей столицы будет предложен широкий ассортимент свежей, охлажденной и переработанной рыбной продукции по доступным ценам. Также организуют продажу мясной и молочной продукции от местных сельхозпроизводителей.

Программа ярмарки 30 октября

  • 10:00 — начало работы ярмарки.
  • 12:00 — торжественная церемония открытия.

30 октября — 1 ноября (пятница, суббота, воскресенье) — с 10:00 до 17:00.

Ярмарка открыта в течение трех дней. Это ключевое отраслевое событие, подчеркивающее вклад рыбной отрасли в экономику республики, обеспечение продовольственной безопасности и сохранение традиционного уклада жизни коренных народов Севера.

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Источник: пресс-служба главы и правительства республики
Фото: Фото: sakha.gov.ru

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