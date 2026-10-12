У Лии и Ньургуна Давыдовых родился десятый ребенок

12 октября стены Перинатального центра Якутской республиканской клинической больницы наполнились радостными аплодисментами и поздравлениями. Состоялась торжественная выписка десятого ребенка Лии и Ньургуна Давыдовых, жителей Хангаласского улуса.

Трогательный момент подчеркнул особую значимость события для всей республики: рождение десятого ребенка — редкое и по-настоящему ценное явление, достойное всеобщего восхищения.

С теплыми словами к счастливой семье обратились заместитель главы по социальным вопросам администрации Хангаласского улуса Николай Николаевич Степанов, глава сельского поселения «Мальжагарский 1-й наслег» Иван Евгеньевич Рыгунов, начальник отдела мер социальной поддержки Хангаласского управления социальной защиты населения и труда Саргылана Александровна Явкина, заведующая акушерско-гинекологической службы Хангаласской ЦРБ Анисия Ивановна Ефремова. Главный врач Якутской республиканской клинической больницы, региональный координатор проекта Единой России «Здоровое будущее» Алёна Михайловна Никитина также присоединилась к поздравлениям.

Кульминацией мероприятия стала речь счастливого отца, Ньургуна Тимофеевича, который преподнес букет цветов своей любимой жене Лие Валерьевне и медицинскому персоналу, выразив благодарность за их неоценимую помощь.

Семья Ньургуна и Лии Давыдовых — яркий пример хранителей семейных ценностей и национальных традиций Якутии. Восемь дочерей и два сына растут в атмосфере любви, взаимопонимания и уважения к культуре предков. Рождение 10-го ребенка — подтверждение успешной реализации государственной и региональной поддержки, а также национального проекта «Семья».

Это радостное событие стало ярким символом любви, семейных ценностей и безграничного родительского счастья. Семье Давыдовых желаем крепкого здоровья, благополучия, и чтобы каждый новый день приносил лишь поводы для гордости и радости за своих детей!