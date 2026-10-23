Есть такая служба

Есть в Якутском республиканском наркодиспансере отдел первичной профилактики и раннего выявления наркологических расстройств у несовершеннолетних. Детско-подростковая служба комплексно оказывает консультативную, диагностическую, профилактическую и медицинскую помощь несовершеннолетним.

Специалисты отделения активно сотрудничают с различными учреждениями и ведомствами по вопросам раннего выявления потребителей психоактивных веществ среди несовершеннолетних.

По заявкам учебных заведений врачи-наркологи проводят профилактическую работу с детьми, их законными представителями и педагогами, проводят профилактические медосмотры в образовательных учреждениях.

Врачи-психиатры-наркологи и клинические психологи с целью профилактики алкоголизма, наркомании и курения часто выступают в средствах массовой информации, взаимодействуют с учреждениями образования, ИДН и КДН, участвуют в рейдах, проводимых МВД по адресам неблагополучных семей, ведут плановую работу с состоящими на учете подростками.

Пройдем в отделение. Здесь всегда тихо, спокойно, уютно. В коридоре дожидаются консультации школьники, несколько подростков заполняют анкеты, в кабинетах врачи ведут прием. В отделении отдельный вход с улицы, отдельный туалет, что немаловажно, поскольку кому-то из подростков приходится сдавать анализы, и медсестры заботятся о том, чтобы ребенку было комфортно.

Напротив кабинета врача-психиатра-нарколога находится музей диспансера, где хранятся экспонаты, наглядно демонстрирующие негативное влияние психоактивных веществ на организм человека. Ознакомиться с музеем приходят иногда семьями.

Специалисты отделения проводят беседы с подростками о том, какое пагубное действие оказывают на здоровье подростка психоактивные вещества, показывают препараты органов людей, злоупотреблявших алкоголем, курильщиков, любезно предоставленные диспансеру Медицинским институтом СВФУ. Тут можно увидеть легкие курящего человека, изнутри и снаружи пропитанные табачной смолой, печень больного алкоголизмом, покрытая жиром, макеты пораженных органов. В музее можно увидеть табачную смолу, никотин-содержащие вещества, разные виды электронных сигарет, плакаты рассказывающие о вреде различных психоактивных веществ.

Есть в диспансере прекрасно оборудованный сенсорный кабинет, где проводится амбулаторная реабилитация.

— Реабилитация проводится в три этапа от трех недель до трех месяцев, — делятся наркологи, — и включает в себя индивидуальные и групповые формы занятий, в том числе семейные. В своей работе мы используем когнитивно-поведенческую терапию, гештальт-терапию, терапию изобразительного искусства (арт-терапия), метафорические карты.

Основные ориентиры в работе наркологов с подростками, имеющими опыт употребления психоактивных веществ, – формирование навыков здорового образа жизни.