Тест по грамотности: какое слово написано без ошибки?

Давайте проверим, насколько хорошо вы помните правила и словарные слова!

Проверьте грамотность. Для SakhaLife наш постоянный автор Тарас Бутусов подготовил мини-упражнение по русскому языку. Перед вами четыре слова, заимствованных из иностранных языков, которые мы часто используем в повседневной жизни. Но вот в чём подвох: три из них написаны с ошибками, и лишь одно написано правильно.

Внимательно посмотрите на этот список:

Экспрессо

Феерверк

Интелигент

Дилетант

Какое из этих слов не содержит ошибки? Постарайтесь не использовать словари и поисковики. Дайте себе несколько секунд на размышление, прислушайтесь к своей языковой интуиции и сделайте выбор.

Выбрали? Тогда давайте разбираться!

Ответы и разбор ошибок

Если вы выбрали слово Дилетант, поздравляем — у вас отличное чувство языка! Именно оно здесь написано без ошибок. А теперь давайте разберем, что не так с остальными словами.

Экспрессо — неверно

Очень частая ошибка, связанная с ложной аналогией со словом «экспресс» (скорый). Однако это слово пришло к нам из итальянского языка (espresso), где оно образовано от глагола esprimere (выдавливать, выжимать). Никакой буквы «к» в оригинале и в русской орфографической норме нет. Правильно: эспрессо. Феерверк — неверно

Эта ошибка возникает из-за особенностей произношения: на стыке звуков «е» и «в» нам слышится что-то среднее. Однако слово заимствовано из немецкого языка (Feuerwerk, где Feuer — огонь, Werk — работа). Чтобы сохранить мягкость и правильное звучание, после буквы «е» обязательно пишется разделительный «й». Правильно: фейерверк. Интелигент — неверно

В этом слове скрыта ловушка — пишется с двумя «лл», потому что оно восходит к латинскому глаголу inteligere (intelligere — «воспринимать, понимать, мыслить»), образованному с помощью приставки inter- («между») и корня legere («собирать, читать»). Правильно: интеллигент. Дилетант — ВЕРНО

Это слово написано абсолютно правильно. Оно происходит от итальянского dilettante (любитель), и в русском языке закрепилось написание с одной буквой «л». Частая ошибка — писать «диллитант» по аналогии со словами вроде «иллюзия», но здесь правило иное.

Интересный факт о русском языке

Три буквы «Е» подряд: Единственные слова в русском языке с тремя буквами «е» подряд — это «длинношеее» и родственные ему слова на -шеее.

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