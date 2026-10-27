Тест на грамотность: какое слово из 4 написано без ошибок?
Наш эксперт, учитель русского языка Надежда Ефимова подготовила новый тест на грамотность. Эти слова часто встречаются в разговоре, в новостях и в книгах. Но писать их правильно умеют далеко не все. Проверьте, сможете ли вы найти единственный верный вариант за 10 секунд.
Какое слово написано без ошибок?
- Скурпулёзный
- Подскользнуться
- Девальвация
- Сверхестественный
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Разбор ошибок и правильный ответ
- Скурпулёзный → скрупулёзный. Многие путают порядок букв в начале слова. Слово идёт от латинского «scrupulus», что значит «острый камешек». Позже так стали называть аптекарскую меру веса — скрупул, примерно 1,24 грамма. Поэтому «скрупулёзный» означает «точный до мелочей», а правильное начало слова — «скру-». Полный разбор слова на сайте Грамота.Ру.
- Подскользнуться → поскользнуться. Это очень распространённая ошибка. Здесь приставка «по-», а не «под-»: глагол образован от слов «скользить» и «скользкий». Под чем-то можно «подлезть» или «подкопать», а поскользнуться можно только с приставкой «по-».
- Сверхестественный → сверхъестественный. Слово состоит из приставки «сверх-» и слова «естественный». Приставка заканчивается на согласную, а корень начинается с «е». В таких случаях между ними пишется разделительный твёрдый знак. Так же устроены слова «объезд», «подъезд» и «съесть».
Правильный ответ: «девальвация» (вариант 3)
Девальвация — это снижение курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам. Слово образовано от латинской приставки «de-», которая означает понижение, и слова «valeo», то есть «иметь цену, стоить». В нём легко ошибиться: иногда пишут «девольвация» или «дивальвация». Запомнить помогает однокоренное слово «валюта», в котором тоже есть «вал».
Как запомнить
- Скрупулёзный — представьте аптекаря, который скрупулёзно взвешивает лекарство на маленьких весах.
- Поскользнуться — проверяйте словом «скользкий»: «по скользкому льду можно поскользнуться».
- Сверхъестественный — запомните правило: после приставки на согласную перед буквами «е», «ё», «ю», «я» пишется «ъ».
- Девальвация — свяжите со словом «валюта»: девальвация происходит именно с валютой.
Ещё один способ — составить предложение со всеми четырьмя словами. Например: «Экономист скрупулёзно изучил девальвацию, но вышел на улицу, поскользнулся и решил, что это сверхъестественный знак».
Интересный факт: «подскользнуться» входит в число самых частых ошибок в русских глаголах. Лишнюю приставку «под-» добавляют по аналогии со словами вроде «подставить» и «подвернуть».
Сколько у вас правильных ответов? Пишите в комментариях и проверьте себя в других наших тестах на грамотность.
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