Тест на грамотность: Какая фраза написана верно?

Тест на грамотность от SakhaLife: какая из четырёх фраз написана верно? Задание, подробные ответы с разбором и интересный факт о русском языке.

Проверьте себя: только одна фраза из четырёх написана правильно

Наша письменная речь — визитная карточка. Резюме, деловое письмо, пост в соцсетях — по одной строчке читатель делает вывод о вашей внимательности и образованности. Особенно коварны ошибки, которые не режут слух: мы произносим слова так, как удобно языку, и неосознанно переносим звучание на письмо. В итоге искажается смысл, а вместе с ним — доверие к тексту и его автору.

Автор SakhaLife Евдокия Сутакова в очередной раз проверит вашу грамотность с помощью небольшого упражнения по русскому языку. Правило прежнее: сначала отвечаем самостоятельно и только потом сверяемся с разбором.

Задание

Внимательно прочитайте четыре фразы и определите, какая из них написана верно:

Отважный войн Ударил изподтишка Иметь в виду Спокойно налазит

Подсказка: проверьте согласные на стыке приставки и корня, безударные гласные и написание устойчивого выражения.

Задумались? Не спешите подглядывать — сначала выберите свой вариант, а уже затем переходите к ответам.

Ответы и разбор

Короткий ответ: без ошибок написана фраза № 3 — «Иметь в виду».

❌ 1. «Отважный войн» — фраза написана с ошибкой

Правильно: отважный воин. «Воин» — это человек, который сражается, военнослужащий. А «войн» — форма родительного падежа множественного числа слова «война» (не было войн).

❌ 2. «Ударил изподтишка» — фраза написана с ошибкой

Правильно: ударил исподтишка. Наречие пишется слитно и начинается с приставки «ис-»: перед глухим согласным «т» звонкий «з» оглушается, поэтому на письме нужна буква «с». Так же пишутся слова «исподлобья» и «исподволь».

✅ 3. «Иметь в виду» — фраза написана верно

Это единственная фраза теста, которая написана без ошибок. Устойчивое сочетание «иметь в виду» (= учитывать, подразумевать) всегда пишется раздельно, в три слова. Написание «иметь ввиду» — одна из самых частых ошибок в интернете. Не путайте выражение и с производным предлогом «ввиду», который означает «из-за, по причине»: ввиду плохой погоды.

❌ 4. «Спокойно налазит» — фраза написана с ошибкой

Правильно: спокойно налезает. Глагол «налазит» является просторечием. Если имеется в виду, что одежда подходит по размеру, нормативный вариант — «налезает»:

Почему мы ошибаемся в таких словах?

Потому что пишем так, как слышим. На слух «изподтишка» звучит вполне закономерно — язык оглушает согласный, — и рука сама выводит «з». А устойчивые выражения вроде «иметь в виду» вообще не раскладываются на части: их нужно запоминать целиком, как словарные слова. Лучший способ не ошибаться — перечитывать текст вслух и сверять сомнительные написания со словарём, например с порталом «Грамота.ру».

Частые вопросы

Как правильно: «иметь в виду» или «иметь ввиду»?

Только раздельно, в три слова: «иметь в виду».

Как пишется: «исподтишка» или «изподтишка»?

Слитно и с приставкой «ис-»: перед глухой «т» пишем «с».

«Воин» или «войн» — как написать правильно?

«Воин». «Войн» — лишь форма множественного числа слова «война».

Каким словом заменить «налазит»?

«Залезает», «взбирается», «карабкается».

Интересный факт про русский язык

У глагола «победить» нет формы первого лица единственного числа будущего времени. Задайте себе вопрос «я что сделаю?» — и столкнётесь с парадоксом: «победю» звучит нелепо, а «побежу» считается спорным. Носители языка выкручиваются конструкциями: «одержу победу», «стану победителем», «смогу победить». Получается, в языке с сотнями тысяч слов до сих пор нет одного маленького слова для самого главного желания.

Сколько правильных ответов получилось у вас? Делитесь результатом в комментариях — а Евдокия Сутакова скоро вернётся с новым упражнением на грамотность.

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