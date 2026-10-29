Тест на грамотность: В каком слове стоит правильное ударение?

Эти 4 слова произносят неправильно почти все. А вы? Тест на грамотность от редактора SakhaLife: найдите слово с верным ударением

В каком слове стоит верное ударение? Упражнение от редактора SakhaLife

Грамотная речь помогает точно выражать мысли, уверенно общаться и производить хорошее впечатление на собеседников. Важны не только правильно построенные предложения, но и произношение слов. Даже в знакомом слове можно поставить ударение по привычке — и не заметить ошибку.

Редактор SakhaLife Евдокия Сутакова подготовила для вас новое упражнение по русскому языку. Предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните нормы ударения. Перед вами всего четыре слова, но только в одном ударная гласная выделена правильно.

Задание: в каком слове стоит правильное ударение?

Прочитайте варианты. Заглавной буквой обозначена гласная, на которую предлагается поставить ударение.

довЕрху нажИвший намерЕние отозвАлась

Ваша задача — выбрать один правильный вариант. Дополнительное задание: попробуйте исправить ударения в остальных трёх словах.

Сначала подумайте самостоятельно

Не спешите переходить к разбору. Произнесите каждое слово вслух или про себя, вспомните знакомые выражения с ним. Какой вариант кажется вам правильным — и можете ли вы объяснить свой выбор?

Учтите: привычное звучание не всегда соответствует литературной норме. Иногда мы запоминаем произношение, которое часто слышим в разговоре, даже если оно ошибочно.

Выбрали ответ? Теперь можно проверить себя — в каком же слове стоит верное ударение!

Правильный ответ — нажИвший

Ударение правильно поставлено во втором варианте: нажИвший. Оно падает на гласную «и» во втором слоге.

В остальных словах ударения нужно исправить. Нормативное произношение: дОверху, нажИвший, намЕрение, отозвалАсь.

1. ДовЕрху — неверно. Правильно: дОверху

В наречии дОверху ударение падает на первый слог. Это слово означает «до самого верха».

Пример: «Корзину наполнили яблоками дОверху».

Вариант довЕрху, предложенный в задании, не соответствует литературной норме.

2. НажИвший — правильно

НажИвший — действительное причастие прошедшего времени от глагола «нажить». Ударной в нём является гласная «и».

Пример: «Купец, нажИвший состояние, решил построить новый дом».

Именно это слово нужно было выбрать в тесте: исправлять ударение здесь не требуется.

3. НамерЕние — неверно. Правильно: намЕрение

В существительном намЕрение ударение падает на второй слог — «ме», а не на третий. Слово обозначает замысел, желание или план что-либо сделать.

Пример: «У неё было твёрдое намЕрение продолжить учёбу».

Чтобы закрепить произношение, повторите короткое сочетание: «твёрдое намЕрение».

4. ОтозвАлась — неверно. Правильно: отозвалАсь

ОтозвалАсь — форма женского рода прошедшего времени глагола «отозваться». В ней ударение падает на последний слог.

Пример: «Она сразу отозвалАсь на просьбу о помощи».

Здесь важно не переносить ударение из начальной формы автоматически: отозвАться, но отозвалАсь.

Как запомнить правильные ударения

Прочитайте вслух четыре сочетания:

наполнить дОверху ;

; нажИвший состояние;

состояние; твёрдое намЕрение ;

; сразу отозвалАсь.

В русском языке нет универсального правила, которое позволяет безошибочно определить ударение в любом слове. Поэтому сложные случаи полезно запоминать в коротких фразах, а при сомнениях — проверять по орфоэпическому словарю. Такие словари фиксируют нормы произношения и ударения.

Интересный факт о русском языке

Ударение в русском языке способно менять значение слова. Например, зАмок — это укреплённое здание, а замОк — устройство для запирания двери.

Такие слова называют омографами: они одинаково пишутся, но различаются произношением и значением. Ещё один пример — мУка и мукА. Всего одно перемещение ударения — и перед нами уже совсем другое слово!

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