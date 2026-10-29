Тест на грамотность: В каком слове стоит правильное ударение?
В каком слове стоит верное ударение? Упражнение от редактора SakhaLife
Грамотная речь помогает точно выражать мысли, уверенно общаться и производить хорошее впечатление на собеседников. Важны не только правильно построенные предложения, но и произношение слов. Даже в знакомом слове можно поставить ударение по привычке — и не заметить ошибку.
Редактор SakhaLife Евдокия Сутакова подготовила для вас новое упражнение по русскому языку. Предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните нормы ударения. Перед вами всего четыре слова, но только в одном ударная гласная выделена правильно.
Задание: в каком слове стоит правильное ударение?
Прочитайте варианты. Заглавной буквой обозначена гласная, на которую предлагается поставить ударение.
- довЕрху
- нажИвший
- намерЕние
- отозвАлась
Ваша задача — выбрать один правильный вариант. Дополнительное задание: попробуйте исправить ударения в остальных трёх словах.
Сначала подумайте самостоятельно
Не спешите переходить к разбору. Произнесите каждое слово вслух или про себя, вспомните знакомые выражения с ним. Какой вариант кажется вам правильным — и можете ли вы объяснить свой выбор?
Учтите: привычное звучание не всегда соответствует литературной норме. Иногда мы запоминаем произношение, которое часто слышим в разговоре, даже если оно ошибочно.
Выбрали ответ? Теперь можно проверить себя — в каком же слове стоит верное ударение!
Правильный ответ — нажИвший
Ударение правильно поставлено во втором варианте: нажИвший. Оно падает на гласную «и» во втором слоге.
В остальных словах ударения нужно исправить. Нормативное произношение: дОверху, нажИвший, намЕрение, отозвалАсь.
1. ДовЕрху — неверно. Правильно: дОверху
В наречии дОверху ударение падает на первый слог. Это слово означает «до самого верха».
Пример: «Корзину наполнили яблоками дОверху».
Вариант довЕрху, предложенный в задании, не соответствует литературной норме.
2. НажИвший — правильно
НажИвший — действительное причастие прошедшего времени от глагола «нажить». Ударной в нём является гласная «и».
Пример: «Купец, нажИвший состояние, решил построить новый дом».
Именно это слово нужно было выбрать в тесте: исправлять ударение здесь не требуется.
3. НамерЕние — неверно. Правильно: намЕрение
В существительном намЕрение ударение падает на второй слог — «ме», а не на третий. Слово обозначает замысел, желание или план что-либо сделать.
Пример: «У неё было твёрдое намЕрение продолжить учёбу».
Чтобы закрепить произношение, повторите короткое сочетание: «твёрдое намЕрение».
4. ОтозвАлась — неверно. Правильно: отозвалАсь
ОтозвалАсь — форма женского рода прошедшего времени глагола «отозваться». В ней ударение падает на последний слог.
Пример: «Она сразу отозвалАсь на просьбу о помощи».
Здесь важно не переносить ударение из начальной формы автоматически: отозвАться, но отозвалАсь.
Как запомнить правильные ударения
Прочитайте вслух четыре сочетания:
- наполнить дОверху;
- нажИвший состояние;
- твёрдое намЕрение;
- сразу отозвалАсь.
В русском языке нет универсального правила, которое позволяет безошибочно определить ударение в любом слове. Поэтому сложные случаи полезно запоминать в коротких фразах, а при сомнениях — проверять по орфоэпическому словарю. Такие словари фиксируют нормы произношения и ударения.
Интересный факт о русском языке
Ударение в русском языке способно менять значение слова. Например, зАмок — это укреплённое здание, а замОк — устройство для запирания двери.
Такие слова называют омографами: они одинаково пишутся, но различаются произношением и значением. Ещё один пример — мУка и мукА. Всего одно перемещение ударения — и перед нами уже совсем другое слово!
Читайте также: Тест на грамотность: В каком слове стоит верное ударение?
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