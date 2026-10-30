Тест на грамотность: Где нужна буква С?

Сможете без ошибки вставить пропущенную букву? Проверьте, в каком слове нужна буква С. Внимание: правильный ответ может вас удивить!

Тест с подвохом: в каком слове нужна буква С — проверьте себя

Грамотная речь и письмо — визитная карточка образованного человека. Мы пишем сообщения коллегам, заполняем документы, публикуем посты, и орфографические ошибки в них способны перечеркнуть самое удачное содержание. Одна из самых частых проблем — буквы з и с в приставках: как правильно — бесполезный или безполезный, раслепиться или разлепиться?

Редактор SakhaLife Евдокия Сутакова придумала для вас очередное упражнение с пропущенными буквами.

Задание: в каком слове нужна буква С?

Перед вами четыре слова, в каждом пропущена буква:

Бе_полезный Ра_лепиться Бе_вкусный Бе_шумный

Ваша задача — определить, в каком слове нужна буква С.

Внимание: задание с подвохом. Внимательно проверьте все четыре варианта — возможно, правильных слов окажется больше, чем одно.

Подумайте самостоятельно

Не спешите смотреть разбор. Вспомните, какое правило регулирует написание з и с в приставках, и проверьте по нему каждое слово.

Разобрались? Тогда сверяйте ответы.

Правило: когда в приставке пишется буква С

В приставках, оканчивающихся на з/с (без-/бес-, раз-/рас-, воз-/вос-, из-/ис-, низ-/нис-), написание зависит от согласной, которая стоит сразу после приставки:

перед глухими согласными (к, п, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ) пишем с : бескрайний, расписать;

(к, п, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ) пишем : бескрайний, расписать; перед звонкими согласными (б, в, г, д, ж, з, л, м, н, р) пишем з: безбородый, разделить.

Ответы с разбором

1. Бе_полезный — нужна буква С: бесполезный

После приставки стоит глухой согласный п. Пишем: бесполезный — «не приносящий пользы».

2. Ра_лепиться — нужна буква З: разлепиться

После приставки стоит звонкий согласный л. Пишем: разлепиться — «перестать быть приклеенным, слипшимся».

3. Бе_вкусный — нужна буква З: безвкусный

После приставки стоит звонкий согласный в. Пишем: безвкусный — «лишённый вкуса, неэстетичный».

4. Бе_шумный — нужна буква С: бесшумный

А вот и подвох. После приставки стоит согласный ш. Многие по привычке считают его звонким и пишут «безшумный» — и ошибаются. Ш — глухой согласный, его звонкая пара — ж. Поэтому правильно: бесшумный.

Итог: буква С нужна в двух словах

Бесполезный и бесшумный — только в этих двух словах из четырёх нужна буква С. Если вы заметили оба варианта — ваш уровень грамотности на высоте. Если нашли только «бесполезный» — вы в хорошей компании: ловушка со звуком ш расставлена именно для внимательных.

Как запомнить правило

Легче всего запомнить пары звонких и глухих согласных: б–п, в–ф, г–к, д–т, ж–ш, з–с. Все остальные согласные (л, м, н, р) — звонкие. Дальше работает простая логика: глухой звук рядом — пишем с, звонкий — пишем з.

Интересный факт про русский язык

Приставка с- — единственная в русском языке, которая никогда не меняется: сжечь, сшить, спеть, сбить. Поэтому мы пишем «сшить», хотя произносим [шыть] — две буквы, с и ш, сливаются в один долгий звук [ш]. А вот приставки на з/с «подстраиваются» под следующий звук. Это редкий случай, когда русская орфография следует фонетическому принципу: пишем так, как слышим.

Читайте также: Тест на грамотность: Где пропущены буквы Ь?