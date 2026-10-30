Тест на грамотность: Какая из фраз написана без ошибок?

«Просвящает», «согласно плана», «одел Валентину» или «с днём рождением»? Тест на грамотность от SakhaLife: найдите фразу без ошибок и проверьте свои знания.

Ловушки русского языка: какая из этих 4 фраз написана верно?

Грамотная речь — это не просто соблюдение правил из школьного учебника. Это наша визитная карточка, показатель уважения к собеседнику и залог успешной коммуникации. Ошибки в письменной и устной речи могут исказить смысл, снизить доверие к говорящему и создать неловкие ситуации. Именно поэтому так важно регулярно проверять себя и освежать знания родного языка.

Специально для наших читателей редактор SakhaLife Евдокия Сутакова подготовила новое упражнение по русскому языку. Оно проверяет знание орфографии и правильность употребления падежных форм.

Задание

Внимательно прочитайте список ниже. Ваша задача — определить, какая из фраз написана без ошибок.

Просвящает учеников Согласно плана Одел Валентину С днём рождением!

Не спешите прокручивать страницу вниз. Подумайте самостоятельно, вспомните школьные правила и выберите один правильный вариант.

Правильный ответ

Единственная фраза, в которой нет ни орфографических, ни речевых ошибок, — это:

Одел Валентину.

Подробный разбор всех фраз

Почему остальные варианты неверны? Давайте разберем каждую фразу с точки зрения правил русского языка.

1. «Просвящает учеников» — Ошибка

Здесь допущена классическая орфографическая ошибка. Слова «просвящает» в русском языке не существует.

Если речь идет о передаче знаний, правильным будет слово просвещает (от слова свет — нести свет знаний).

(от слова свет — нести свет знаний). Если имеется в виду посвящение в какое-то дело или тайну, нужно использовать слово посвящает (от слова святить).

Верный вариант: Просвещает учеников.

2. «Согласно плана» — Ошибка

Это одна из самых частых речевых ошибок в деловой переписке. Предлог «согласно» в русском языке требует после себя дательного падежа (отвечает на вопрос чему?), а не родительного (чего?).

Верный вариант: Согласно плану (также: согласно договору, согласно расписанию).

3. «Одел Валентину» — Верно!

Многие путают паронимы «одеть» и «надеть» и пытаются гиперкорректно исправить всё на «надеть». Однако здесь всё абсолютно правильно.

Запоминаем простое правило:

Одеть (кого-то) — облачить в одежду. Одеть ребёнка, одеть Валентину.

(кого-то) — облачить в одежду. Одеть ребёнка, одеть Валентину. Надеть (что-то) — поместить на себя или на что-то. Надеть пальто, надеть шапку.

Поскольку Валентина — это человек (одушевленный предмет), глагол «одел» употреблен совершенно верно.

4. «С днём рождением!» — Ошибка

Поздравляя кого-то, мы желаем счастья в день (чего?) рождения. Слово «рождение» должно стоять в родительном падеже. Окончание «-ем» здесь — грубая грамматическая ошибка, которая, к сожалению, стала очень популярной в разговорной речи.

Верный вариант: С днём рождения!

Интересный факт про русский язык

Русский язык — рекордсмен среди европейских языков по количеству падежей: их шесть. Благодаря этому русское предложение можно построить без единого предлога, и смысл останется полностью понятным. Например: «Брат книгу читает» — все связи между словами читаются только по окончаниям, а не по служебным словам. В английском языке для той же информации потребовалось бы: «Brother is reading a book» — то есть глагол-связка и предлог. Уникальность падежной системы делает русский одним из наиболее выразительных языков мира: каждое окончание — это маленький сигнал, указывающий, какую роль слово играет в предложении.

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