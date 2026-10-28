Тест на грамотность: где пропущен мягкий знак Ь?

Где пропущен мягкий знак Ь — особая буква русского алфавита7

Расставьте в конце этих фраз мягкий знак Ь — где он нужен, а где нет.

Грамотная речь — это визитная карточка человека. Она важна не только на экзаменах и в деловой переписке, но и в повседневном общении. Умение правильно писать говорит о начитанности, внимании к деталям и уважению к собеседнику. А ведь русский язык таит немало ловушек — и одна из самых частых ошибок связана с мягким знаком после шипящих на конце слов.

Предлагаем проверить себя. Ниже приведены четыре фразы, и в некоторых из них пропущен мягкий знак. Это упражнение специально для SAKHALIFE.RU разработал наш постоянный автор Тарас Бутасов. Ваша задача — определить, в каких словах на месте пропуска он действительно нужен.

Фразы:

Тёмная ноч_

Острый нож_

Спелая рож_

Густой плющ_

Остановитесь и подумайте самостоятельно. Вспомните, как определить род существительного, прежде чем листать ниже.

Ответы с разбором

Тёмная ночЬ — здесь пропущен мягкий знак. Существительное «ночь» женского рода, 3-го склонения. После шипящих на конце слов женского рода Ь пишется всегда. Острый нож — здесь мягкий знак не нужен. Существительное «нож» мужского рода, 2-го склонения. После шипящих на конце слов мужского рода Ь не пишется. Спелая рожЬ — здесь пропущен мягкий знак. Существительное «рожь» женского рода, 3-го склонения, поэтому Ь обязателен. Густой плющ — здесь мягкий знак не нужен. Существительное «плющ» мужского рода, 2-го склонения.

Итого: мягкий знак пропущен в словах «ночь» и «рожь».

Если вы нашли оба варианта — поздравляем, вы отлично ориентируетесь в частях речи. Если допустили ошибку — не расстраивайтесь, на письме мы не слышим мягкости согласного, поэтому здесь работает только грамматическая логика.

Интересный факт

Мягкий знак (Ь) — это рудимент древней славянской буквы «ерь». В древнерусском языке она обозначала сверхкраткий гласный звук, похожий на очень беглое «и». Со временем этот звук в конце слов перестал произноситься (произошел так называемый «падение редуцированных»), но буква осталась на письме. Теперь она выполняет исключительно разделительную или указательную функцию (смягчает согласный или указывает на женский род), не имея собственного звука.

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