Тест на грамотность: Найдите правильно написанное слово!

Сложный тест на грамотность: где нет орфографической ошибки?

Тест по русскому языку: найдите правильно написанное слово из четырёх

Грамотная речь важна не только на уроках русского языка. Она необходима в работе, учёбе и повседневном общении. Умение правильно писать помогает ясно выражать мысли, избегать недопонимания и производить хорошее впечатление на окружающих. Ошибки же могут отвлекать читателя от содержания даже самого интересного сообщения.

Особые трудности нередко вызывают заимствованные слова. Они быстро входят в нашу речь вместе с новыми технологиями, профессиями и явлениями, но их нормативное написание не всегда легко определить на слух. Нужно ли использовать двойную согласную? Требуется ли дефис? Какую гласную выбрать — «е» или «э»? Ответы на эти вопросы лучше проверять по современным орфографическим словарям.

Редактор нашего издания SakhaLife Денис Долганов подготовил для вас очередное мини-упражнение по русскому языку. Пройдите его небольшой тест, который поможет оценить вашу грамотность и языковую интуицию.

Задание

Перед вами четыре варианта:

Месенджер Вай-фай Хэштег Хай-тек

Попробуйте определить, какое из этих слов не содержит орфографической ошибки. В списке есть только одно правильно написанное слово.

Не спешите смотреть ответ. Внимательно изучите каждый вариант и вспомните правила написания заимствованной лексики. Обратите внимание на количество согласных, выбор гласных и постановку дефиса.

Удалось сделать выбор? Тогда переходим к разбору.

Правильный ответ

Верный вариант — хай-тек.

Это слово действительно пишется через дефис. В представленном списке оно начинается с прописной буквы, поскольку является отдельным пунктом. Внутри обычного предложения его следует писать со строчной: хай-тек.

Разберём каждый вариант подробнее.

1. «Месенджер» — неверно

Правильное написание — мессенджер.

В слове должны быть две буквы «с». Оно происходит от английского messenger и обозначает приложение или интернет-сервис, предназначенный для обмена сообщениями, файлами, фотографиями и другими материалами.

При произношении удвоенная согласная может быть практически незаметна, поэтому слово часто пишут с одной «с». Однако нормативную форму необходимо запомнить:

мессенджер, а не «месенджер».

Пример употребления:

Мы договорились обсудить проект в мессенджере.

2. «Вай-фай» — неверно

Согласно современной словарной фиксации, правильно писать — вайфай, слитно и со строчной буквы.

Дефис в этом существительном не требуется. Написание латиницей — Wi-Fi — сохраняет дефис, но при передаче слова средствами русского алфавита действует другое оформление.

Сравним:

Wi-Fi — написание латиницей;

— написание латиницей; вайфай — русское написание.

Пример:

В гостинице есть бесплатный вайфай.

Следовательно, вариант «вай-фай» в данном тесте не является нормативным.

3. «Хэштег» — неверно

Правильное написание — хештег.

Слово пишется с буквой «е» в первом слоге, хотя в произношении некоторым людям слышится звук, близкий к «э». Форма хештег закреплена в современных словарях и соответствует орфографической норме.

Хештег — это слово или сочетание слов, перед которым ставится знак решётки. Он помогает обозначить тему публикации и облегчает поиск материалов в социальных сетях.

Правильно:

Автор добавил к фотографии популярный хештег.

Неправильно:

Автор добавил «хэштег».

4. «Хай-тек» — правильно

Хай-тек — единственное правильно написанное слово в предложенном списке.

Оно происходит от английского выражения high technology, то есть «высокая технология». В русском языке существительное хай-тек пишется через дефис. Оно может обозначать сферу высоких технологий, а также направление в архитектуре и дизайне.

Примеры:

Компания занимается разработками в сфере хай-тека.

Квартира оформлена в стиле хай-тек.

В архитектуре здания заметны элементы хай-тека.

Важно не путать это слово с прилагательным высокотехнологичный, которое пишется слитно.

Подведём итог

Нормативные варианты выглядят следующим образом:

мессенджер — с двумя буквами «с»;

— с двумя буквами «с»; вайфай — слитно;

— слитно; хештег — с буквой «е»;

— с буквой «е»; хай-тек — через дефис.

Таким образом, правильный ответ — хай-тек.

Если вы нашли его самостоятельно, поздравляем: вы хорошо ориентируетесь в написании современной заимствованной лексики. Если ответ оказался неожиданным, не расстраивайтесь. Язык постоянно развивается, а написание новых слов действительно приходится запоминать или уточнять по актуальным словарям.

Интересный факт о русском языке

Одной из самых молодых букв русского алфавита считается «ё». Её появление относят к концу XVIII века. Идею нового знака предложила княгиня Екатерина Дашкова в 1783 году, а популяризации буквы способствовал писатель и историк Николай Карамзин.

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