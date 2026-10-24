Тест на грамотность: Найдите правильно написанное слово!
Тест по русскому языку: найдите правильно написанное слово из четырёх
Грамотная речь важна не только на уроках русского языка. Она необходима в работе, учёбе и повседневном общении. Умение правильно писать помогает ясно выражать мысли, избегать недопонимания и производить хорошее впечатление на окружающих. Ошибки же могут отвлекать читателя от содержания даже самого интересного сообщения.
Особые трудности нередко вызывают заимствованные слова. Они быстро входят в нашу речь вместе с новыми технологиями, профессиями и явлениями, но их нормативное написание не всегда легко определить на слух. Нужно ли использовать двойную согласную? Требуется ли дефис? Какую гласную выбрать — «е» или «э»? Ответы на эти вопросы лучше проверять по современным орфографическим словарям.
Редактор нашего издания SakhaLife Денис Долганов подготовил для вас очередное мини-упражнение по русскому языку. Пройдите его небольшой тест, который поможет оценить вашу грамотность и языковую интуицию.
Задание
Перед вами четыре варианта:
- Месенджер
- Вай-фай
- Хэштег
- Хай-тек
Попробуйте определить, какое из этих слов не содержит орфографической ошибки. В списке есть только одно правильно написанное слово.
Не спешите смотреть ответ. Внимательно изучите каждый вариант и вспомните правила написания заимствованной лексики. Обратите внимание на количество согласных, выбор гласных и постановку дефиса.
Удалось сделать выбор? Тогда переходим к разбору.
Правильный ответ
Верный вариант — хай-тек.
Это слово действительно пишется через дефис. В представленном списке оно начинается с прописной буквы, поскольку является отдельным пунктом. Внутри обычного предложения его следует писать со строчной: хай-тек.
Разберём каждый вариант подробнее.
1. «Месенджер» — неверно
Правильное написание — мессенджер.
В слове должны быть две буквы «с». Оно происходит от английского messenger и обозначает приложение или интернет-сервис, предназначенный для обмена сообщениями, файлами, фотографиями и другими материалами.
При произношении удвоенная согласная может быть практически незаметна, поэтому слово часто пишут с одной «с». Однако нормативную форму необходимо запомнить:
мессенджер, а не «месенджер».
Пример употребления:
Мы договорились обсудить проект в мессенджере.
2. «Вай-фай» — неверно
Согласно современной словарной фиксации, правильно писать — вайфай, слитно и со строчной буквы.
Дефис в этом существительном не требуется. Написание латиницей — Wi-Fi — сохраняет дефис, но при передаче слова средствами русского алфавита действует другое оформление.
Сравним:
- Wi-Fi — написание латиницей;
- вайфай — русское написание.
Пример:
В гостинице есть бесплатный вайфай.
Следовательно, вариант «вай-фай» в данном тесте не является нормативным.
3. «Хэштег» — неверно
Правильное написание — хештег.
Слово пишется с буквой «е» в первом слоге, хотя в произношении некоторым людям слышится звук, близкий к «э». Форма хештег закреплена в современных словарях и соответствует орфографической норме.
Хештег — это слово или сочетание слов, перед которым ставится знак решётки. Он помогает обозначить тему публикации и облегчает поиск материалов в социальных сетях.
Правильно:
Автор добавил к фотографии популярный хештег.
Неправильно:
Автор добавил «хэштег».
4. «Хай-тек» — правильно
Хай-тек — единственное правильно написанное слово в предложенном списке.
Оно происходит от английского выражения high technology, то есть «высокая технология». В русском языке существительное хай-тек пишется через дефис. Оно может обозначать сферу высоких технологий, а также направление в архитектуре и дизайне.
Примеры:
- Компания занимается разработками в сфере хай-тека.
- Квартира оформлена в стиле хай-тек.
- В архитектуре здания заметны элементы хай-тека.
Важно не путать это слово с прилагательным высокотехнологичный, которое пишется слитно.
Подведём итог
Нормативные варианты выглядят следующим образом:
- мессенджер — с двумя буквами «с»;
- вайфай — слитно;
- хештег — с буквой «е»;
- хай-тек — через дефис.
Таким образом, правильный ответ — хай-тек.
Если вы нашли его самостоятельно, поздравляем: вы хорошо ориентируетесь в написании современной заимствованной лексики. Если ответ оказался неожиданным, не расстраивайтесь. Язык постоянно развивается, а написание новых слов действительно приходится запоминать или уточнять по актуальным словарям.
Интересный факт о русском языке
Одной из самых молодых букв русского алфавита считается «ё». Её появление относят к концу XVIII века. Идею нового знака предложила княгиня Екатерина Дашкова в 1783 году, а популяризации буквы способствовал писатель и историк Николай Карамзин.
Читайте также: Тест на грамотность: Найдите ошибки в ударениях
Читайте также:
Ещё по теме
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий