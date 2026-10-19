Тест на грамотность: Найдите ошибки в ударениях
Вы готовите презентацию, пишете коллегам или выступаете на совещании. Содержание проработано, аргументы собраны. Но одно неверно произнесённое слово, и слушатели запомнят именно его.
Ударение выдаёт уровень речевой культуры быстрее, чем кажется. К тому же в русском языке оно подвижное и не подчиняется единому правилу. Поэтому ошибаются и опытные специалисты.
Проверим себя на пяти словах, которые часто звучат в офисах, судах, на переговорах и в магазинах.
Тест: найдите ошибки в ударениях
Ударная гласная в каждом выражении выделена заглавной буквой. Прочитайте вслух и решите, где ударение стоит верно, а где нет.
- Правая туфлЯ
- Хороший Эксперт
- оптОвый рынок
- Важное ходАтайство
- кОрысть гложет
Ошибки есть не во всех строках. Не исправляйте то, что уже правильно.
Разбор
1. Правая туфлЯ ❌ → тУфля
Ударение падает на первый слог и в единственном, и во множественном числе: тУфля — тУфли. Вариант «туфлЯ» часто возникает по аналогии со словами вроде «земля» или «петля». Но у них другая акцентная модель, и переносить её на «туфлю» нельзя.
Где встречается: обувные магазины, реклама, бытовые разговоры.
2. Хороший Эксперт ❌ → экспЕрт
Ударение стоит на втором слоге: экспЕрт, экспЕрты, экспЕртиза. Ошибочное «Эксперт» обычно приходит от английского expert [ˈekspɜːt], где ударение действительно на первом слоге. Русская норма устроена иначе.
Где встречается: переговоры, экспертные комментарии, конференции. Здесь ошибка особенно заметна, ведь речь о человеке, чья профессия связана с компетентностью.
3. оптОвый рынок ✅
Здесь всё верно. Ударение переходит на второй слог: оптОвый, оптОвая цена, оптОвая торговля. Сама основа «опт» в исходной форме звучит с ударением на «о», поэтому прилагательное нередко произносят неверно: «Оптовый».
Запомните пару: опт — оптОвый.
4. Важное ходАтайство ✅
Тоже верно. Ударение на втором слоге: хо-ДА-тай-ство. Родственные слова подчиняются тому же принципу: ходАтай, ходАтайствовать.
Где встречается: юридические документы, суды, официальные обращения. Вариант «ходатАйство» часто возникает под влиянием слов вроде «дарование» или «братство».
5. кОрысть гложет ❌ → корЫсть
Правильное ударение падает на «ы»: корЫсть, корЫстный, корЫстолюбие. Вариант «кОрысть» звучит привычно, потому что в русском много слов с ударением на первом слоге. Но здесь норма другая.
Где встречается: публицистика, художественные тексты, публичные выступления.
Итоги
|Выражение
|Результат
|Верный вариант
|Правая туфлЯ
|❌
|Правая тУфля
|Хороший Эксперт
|❌
|Хороший экспЕрт
|оптОвый рынок
|✅
|оптОвый рынок
|Важное ходАтайство
|✅
|Важное ходАтайство
|кОрысть гложет
|❌
|корЫсть гложет
Всего ошибок: 3.
Ваш результат
- Нашли все 3 ошибки и не тронули верные варианты: ударение вас не подводит.
- Нашли 2 ошибки: хороший результат, осталось закрепить одно слово.
- Нашли 1 ошибку или «исправили» правильное: пройдите тест ещё раз после разбора. Это частая ситуация даже у образованных носителей языка.
Как перестать ошибаться
- Проверяйте по словарю. Надёжные источники: орфоэпические словари и справочные ресурсы вроде «Грамоты.ру».
- Запоминайте группами. Одно слово забывается, а ряд «корЫсть — корЫстный — корЫстолюбие» удерживается лучше.
- Произносите вслух. Зрительная память подводит, а артикуляция закрепляет форму.
- Не доверяйте «звучит привычно». Привычное произношение не всегда совпадает с нормой.
- Не переносите иностранное ударение. «Эксперт» из английского и «экспЕрт» в русском — разные модели.
Вместо заключения
Грамотная речь не требует безупречности во всём. Она требует внимания к деталям и готовности проверить слово, если сомневаетесь. Пять разобранных слов могут стать первым пунктом в вашем личном списке «говорить правильно».
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