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20.10.2026 08:47
чтение: 1 мин
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#тест на грамотность

Тест на грамотность: Найдите ошибки в ударениях

Как ударение влияет на впечатление о вас и как перестать сомневаться
Тест на грамотность: Найдите ошибки в ударениях
Тест на грамотность: Найдите ошибки в ударениях

Вы готовите презентацию, пишете коллегам или выступаете на совещании. Содержание проработано, аргументы собраны. Но одно неверно произнесённое слово, и слушатели запомнят именно его.

Ударение выдаёт уровень речевой культуры быстрее, чем кажется. К тому же в русском языке оно подвижное и не подчиняется единому правилу. Поэтому ошибаются и опытные специалисты.

Проверим себя на пяти словах, которые часто звучат в офисах, судах, на переговорах и в магазинах.

Тест: найдите ошибки в ударениях

Ударная гласная в каждом выражении выделена заглавной буквой. Прочитайте вслух и решите, где ударение стоит верно, а где нет.

  1. Правая туфлЯ
  2. Хороший Эксперт
  3. оптОвый рынок
  4. Важное ходАтайство
  5. кОрысть гложет

Ошибки есть не во всех строках. Не исправляйте то, что уже правильно.

Разбор

1. Правая туфлЯ ❌ → тУфля

Ударение падает на первый слог и в единственном, и во множественном числе: тУфля — тУфли. Вариант «туфлЯ» часто возникает по аналогии со словами вроде «земля» или «петля». Но у них другая акцентная модель, и переносить её на «туфлю» нельзя.

Где встречается: обувные магазины, реклама, бытовые разговоры.

2. Хороший Эксперт ❌ → экспЕрт

Ударение стоит на втором слоге: экспЕрт, экспЕрты, экспЕртиза. Ошибочное «Эксперт» обычно приходит от английского expert [ˈekspɜːt], где ударение действительно на первом слоге. Русская норма устроена иначе.

Где встречается: переговоры, экспертные комментарии, конференции. Здесь ошибка особенно заметна, ведь речь о человеке, чья профессия связана с компетентностью.

3. оптОвый рынок ✅

Здесь всё верно. Ударение переходит на второй слог: оптОвый, оптОвая цена, оптОвая торговля. Сама основа «опт» в исходной форме звучит с ударением на «о», поэтому прилагательное нередко произносят неверно: «Оптовый».

Запомните пару: опт — оптОвый.

4. Важное ходАтайство ✅

Тоже верно. Ударение на втором слоге: хо-ДА-тай-ство. Родственные слова подчиняются тому же принципу: ходАтай, ходАтайствовать.

Где встречается: юридические документы, суды, официальные обращения. Вариант «ходатАйство» часто возникает под влиянием слов вроде «дарование» или «братство».

5. кОрысть гложет ❌ → корЫсть

Правильное ударение падает на «ы»: корЫсть, корЫстный, корЫстолюбие. Вариант «кОрысть» звучит привычно, потому что в русском много слов с ударением на первом слоге. Но здесь норма другая.

Где встречается: публицистика, художественные тексты, публичные выступления.

Итоги

ВыражениеРезультатВерный вариант
Правая туфлЯПравая тУфля
Хороший ЭкспертХороший экспЕрт
оптОвый рынокоптОвый рынок
Важное ходАтайствоВажное ходАтайство
кОрысть гложеткорЫсть гложет

Всего ошибок: 3.

Ваш результат

  • Нашли все 3 ошибки и не тронули верные варианты: ударение вас не подводит.
  • Нашли 2 ошибки: хороший результат, осталось закрепить одно слово.
  • Нашли 1 ошибку или «исправили» правильное: пройдите тест ещё раз после разбора. Это частая ситуация даже у образованных носителей языка.

Как перестать ошибаться

  1. Проверяйте по словарю. Надёжные источники: орфоэпические словари и справочные ресурсы вроде «Грамоты.ру».
  2. Запоминайте группами. Одно слово забывается, а ряд «корЫсть — корЫстный — корЫстолюбие» удерживается лучше.
  3. Произносите вслух. Зрительная память подводит, а артикуляция закрепляет форму.
  4. Не доверяйте «звучит привычно». Привычное произношение не всегда совпадает с нормой.
  5. Не переносите иностранное ударение. «Эксперт» из английского и «экспЕрт» в русском — разные модели.

Вместо заключения

Грамотная речь не требует безупречности во всём. Она требует внимания к деталям и готовности проверить слово, если сомневаетесь. Пять разобранных слов могут стать первым пунктом в вашем личном списке «говорить правильно».

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Источник: Галина Смарина
Фото: Magnific

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