Тест на логику: Сможете передвинуть спичку, чтобы исправить пример?

Задача не из лёгких: передвиньте одну спичку, чтобы равенство стало верным

Спичечная головоломка: как передвинуть одну спичку, чтобы пример стал верным?

Головоломки со спичками — классика жанра, проверенная временем. Ещё до эпохи смартфонов и онлайн-игр люди коротали вечера, выкладывая на столе фигуры и примеры из спичек, а потом ломали голову над тем, как превратить неверное в верное одним ловким движением. Простые на первый взгляд, эти задачки заставляют мозг работать на полную мощность.

Сегодня предлагаем вам именно такую разминку для ума. Справятся не все!

Условие задачи

Перед вами пример, выложенный из спичек:

0 + 3 = 5

Очевидно, что равенство неверное: ноль плюс три никак не равняется пяти.

Ваша задача — передвинуть одну спичку так, чтобы равенство стало верным.

Правила просты:

можно передвинуть ровно одну спичку — не больше и не меньше;

убирать спички совсем нельзя — каждую нужно переставить на новое место;

добавлять новые спички со стороны тоже запрещено.

Не торопитесь читать ответ! Попробуйте решить головоломку самостоятельно. Присмотритесь к каждой цифре и к знакам: что изменится, если убрать одну спичку отсюда и добавить туда? Иногда решение прячется там, куда смотришь в последнюю очередь.

Подумали? Уверены в своём ответе? Тогда проверяем!

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Ответ

Секрет этой головоломки — в знаке «плюс» и цифре «ноль».

Шаг 1. Берём вертикальную спичку у знака «+». Плюс превращается в минус.

Шаг 2. Эту спичку переставляем в середину цифры «0». Ноль превращается в восьмёрку.

В результате получаем:

8 − 3 = 5

Восемь минус три равно пяти. Равенство верное — задача решена!

Если вы догадались сами — поздравляем, с логикой и нестандартным мышлением у вас всё отлично. Если нет — не беда: теперь вы знаете приём «плюс в минус, ноль в восьмёрку», который выручает во многих спичечных головоломках.

Чем полезны такие головоломки для мозга

Задачки со спичками — это не просто развлечение, а полноценная тренировка для мозга:

Развивают логическое мышление. Чтобы найти решение, нужно выстроить цепочку рассуждений и проверить несколько гипотез.

Чтобы найти решение, нужно выстроить цепочку рассуждений и проверить несколько гипотез. Прокачивают нестандартное мышление. Правильный ответ часто неочевиден: приходится смотреть на привычные цифры и знаки под новым углом.

Правильный ответ часто неочевиден: приходится смотреть на привычные цифры и знаки под новым углом. Тренируют зрительно-пространственное восприятие. Мозг учится мысленно «передвигать» элементы и представлять результат ещё до того, как вы коснётесь спички.

Мозг учится мысленно «передвигать» элементы и представлять результат ещё до того, как вы коснётесь спички. Улучшают концентрацию внимания. Поиск решения требует сосредоточенности — отличное упражнение в эпоху бесконечных уведомлений.

Поиск решения требует сосредоточенности — отличное упражнение в эпоху бесконечных уведомлений. Служат профилактикой возрастных изменений. Регулярные умственные нагрузки помогают дольше сохранять ясность ума и крепкую память.

Решайте головоломки почаще — и ваш мозг скажет вам спасибо. А эту задачку обязательно загадайте друзьям и близким: интересно, справятся ли они быстрее вас?

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