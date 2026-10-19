Тест на логику: Переложите одну спичку, чтобы равенство стало верным

Простая задачка со спичками для тренировки мозга. Переложите одну спичку в равенстве 5 + 2 = 8.

Проверьте смекалку: Переложите одну спичку в уравнении 5 + 2 = 8

Любите головоломки, которые заставляют мозг работать? Вот простой, но коварный тест на логику со спичками.

Перед вами уравнение, выложенное из спичек: 5 + 2 = 8.

Оно явно неверное. Задача: переложите одну спичку так, чтобы равенство стало верным.

Не спешите. Попробуйте решить самостоятельно — рассмотрите цифры, плюс и знак равенства. Иногда решение лежит на поверхности, но мозг цепляется за привычные варианты.

Готовы проверить себя?

Ответ: Возьмите одну спичку у цифры 2 и переложите её справа, превратив двойку в тройку. Получается 5 + 3 = 8. Теперь всё сходится!

Такие головоломки со спичками отлично тренируют мозг. Они развивают логическое мышление, внимание к деталям, гибкость ума и умение искать нестандартные решения. Регулярные задачки такого типа укрепляют нейронные связи, улучшают концентрацию и помогают дольше сохранять ясность мышления. Попробуйте решать похожие головоломки чаще — это полезно в любом возрасте.

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