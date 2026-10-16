Уровень легкий!

тест на логику передвиньте одну спичку

Посмотрите на уравнение, выложенное из спичек. Это тест на логику передвиньте одну спичку и найдите правильный ответ.

9 + 3 = 5

Очевидно, что сейчас равенство неверное.

Ваша задача: переложить ровно одну спичку так, чтобы получить математически правильное равенство.

Правила те же: нельзя убирать спички со стола или добавлять новые, можно только менять местами существующие.

Попробуйте решить самостоятельно, прежде чем смотреть ответ ниже!

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✅ Правильный ответ

Чтобы исправить уравнение, нужно действовать следующим образом:

Первый ход: Возьмите верхнюю левую вертикальную спичку из цифры 9. Без неё девятка превратится в 3. (У вас в руке 1 спичка) Второй ход: (использование спичек): Добавьте эту спичку к пятёрке. Поставьте одну спичку в нижний левый угол. Так цифра 5 превратится в 6.

В результате получается новое, абсолютно верное равенство:

3 + 3 = 6

Почему это работает?

Эта головоломка отлично обманывает мозг, потому что мы привыкли пытаться изменить только одну часть уравнения (например, только ответ или только первое число). Решение же требует комплексного подхода: мы «разбираем» один символа (9), чтобы «построить» один новый (6). Это прекрасный пример латерального (нестандартного) мышления!

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