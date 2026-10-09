Тест на логику: перемести одну спичку, чтобы равенство стало верным
Головоломка со спичками: перемести одну спичку и исправь ошибку
Спичечные головоломки известны давно. Для них не нужны ни специальные знания, ни сложные инструменты, только внимание и немного смекалки. Предлагаем проверить себя на простой, но коварной задаче.
Условие задачи
Перед вами равенство, выложенное из спичек:
8 − 3 = 0
Очевидно, что оно неверное: восемь минус три никак не равно нулю. Но в этой головоломке всё можно исправить одним движением.
Ваша задача: перемести одну спичку так, чтобы равенство стало верным.
Правила простые:
- нужно переместить ровно одну спичку;
- ломать спички и добавлять новые нельзя;
- менять местами числа тоже нельзя, только переместить одну спичку внутри записи.
Подумайте самостоятельно
Прежде чем читать дальше, дайте себе минуту-две. Представьте, как выглядят цифры из спичек. Подумайте, какие цифры можно получить, если убрать одну палочку, а какие, если добавить. Попробуйте мысленно «поиграть» с каждой цифрой в примере.
Подсказка: решение связано сразу с двумя цифрами.
Если ответ уже найден, поздравляем! Если нет, не расстраивайтесь. Ниже мы всё объясним.
Прокрутите дальше, только когда будете готовы увидеть ответ.
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Ответ
Чтобы исправить равенство, нужно:
- Взять одну спичку из цифры 8. Если убрать у неё одну из нижних палочек, она превратится в 9.
- Переместить эту спичку к цифре 3. Если добавить палочку слева сверху, тройка превратится в 9.
В результате получаем:
9 − 9 = 0
Равенство стало верным, а мы переместили всего одну спичку.
Чем полезны такие головоломки для мозга
Спичечные задачки только кажутся простым развлечением. На самом деле они дают мозгу хорошую тренировку:
- Развивают логическое мышление. Приходится анализировать условие и перебирать варианты.
- Тренируют гибкость мышления. Чтобы найти решение, нужно отказаться от привычного взгляда на цифры и посмотреть на задачу иначе.
- Улучшают внимание и концентрацию. Мелкая деталь, например лишняя палочка, может изменить весь результат.
- Развивают пространственное воображение. Мы мысленно вращаем, достраиваем и преобразуем фигуры.
- Учат нестандартным решениям. Такой навык пригодится и в работе, и в повседневных ситуациях.
- Помогают переключиться и отдохнуть. Короткая головоломка разгружает голову и поднимает настроение.
- Подходят для всех возрастов. Их можно решать с детьми, друзьями и коллегами.
Решайте такие задачки регулярно, и мозг будет в тонусе. А если вам понравилась эта головоломка, предложите её друзьям: пусть тоже попробуют переместить одну спичку и исправить равенство!
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