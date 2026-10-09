Тест на логику: перемести одну спичку, чтобы равенство стало верным

Тест на IQ: перемести одну спичку, чтобы равенство сошлось

Головоломка со спичками: перемести одну спичку и исправь ошибку

Спичечные головоломки известны давно. Для них не нужны ни специальные знания, ни сложные инструменты, только внимание и немного смекалки. Предлагаем проверить себя на простой, но коварной задаче.

Условие задачи

Перед вами равенство, выложенное из спичек:

8 − 3 = 0

Очевидно, что оно неверное: восемь минус три никак не равно нулю. Но в этой головоломке всё можно исправить одним движением.

Ваша задача: перемести одну спичку так, чтобы равенство стало верным.

Правила простые:

нужно переместить ровно одну спичку;

ломать спички и добавлять новые нельзя;

менять местами числа тоже нельзя, только переместить одну спичку внутри записи.

Подумайте самостоятельно

Прежде чем читать дальше, дайте себе минуту-две. Представьте, как выглядят цифры из спичек. Подумайте, какие цифры можно получить, если убрать одну палочку, а какие, если добавить. Попробуйте мысленно «поиграть» с каждой цифрой в примере.

Подсказка: решение связано сразу с двумя цифрами.

Если ответ уже найден, поздравляем! Если нет, не расстраивайтесь. Ниже мы всё объясним.

Прокрутите дальше, только когда будете готовы увидеть ответ.

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Ответ

Чтобы исправить равенство, нужно:

Взять одну спичку из цифры 8. Если убрать у неё одну из нижних палочек, она превратится в 9. Переместить эту спичку к цифре 3. Если добавить палочку слева сверху, тройка превратится в 9.

В результате получаем:

9 − 9 = 0

Равенство стало верным, а мы переместили всего одну спичку.

Чем полезны такие головоломки для мозга

Спичечные задачки только кажутся простым развлечением. На самом деле они дают мозгу хорошую тренировку:

Развивают логическое мышление. Приходится анализировать условие и перебирать варианты.

Приходится анализировать условие и перебирать варианты. Тренируют гибкость мышления. Чтобы найти решение, нужно отказаться от привычного взгляда на цифры и посмотреть на задачу иначе.

Чтобы найти решение, нужно отказаться от привычного взгляда на цифры и посмотреть на задачу иначе. Улучшают внимание и концентрацию. Мелкая деталь, например лишняя палочка, может изменить весь результат.

Мелкая деталь, например лишняя палочка, может изменить весь результат. Развивают пространственное воображение. Мы мысленно вращаем, достраиваем и преобразуем фигуры.

Мы мысленно вращаем, достраиваем и преобразуем фигуры. Учат нестандартным решениям. Такой навык пригодится и в работе, и в повседневных ситуациях.

Такой навык пригодится и в работе, и в повседневных ситуациях. Помогают переключиться и отдохнуть. Короткая головоломка разгружает голову и поднимает настроение.

Короткая головоломка разгружает голову и поднимает настроение. Подходят для всех возрастов. Их можно решать с детьми, друзьями и коллегами.

Решайте такие задачки регулярно, и мозг будет в тонусе. А если вам понравилась эта головоломка, предложите её друзьям: пусть тоже попробуют переместить одну спичку и исправить равенство!

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