15.10.2026 14:48
чтение: 1 мин
Вниманию пассажиров поезда! Режим переправ меняется
Вниманию пассажиров поезда!
Трансфер пассажиров поезда через Лену до 21 октября включительно выполняется на теплоходе, с 22 октября – судами на воздушной подушке (СВП).
Стоимость трансфера по маршруту Якутск – ж.д. вокзал Нижний Бестях для пассажиров поезда с 22 октября составит 2200 руб. (СВП+автобус).
Отправление с Пункта ожидания «Намыв» (204 микрорайон, ул. Ларионова,16в).
Телефон для справок +7(4112) 31-80-81, доб.7381.
Справки по коммерческим перевозкам на катерах и СВП по тел. 89245951414.
Читайте также:
Источник: пресс-служба ЖДЯ
Фото: пресс-служба ЖДЯ
Ещё по теме
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий