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15.10.2026 14:48
чтение: 1 мин
Транспорт
#ЖДЯ
#Железные дороги Якутии
#пассажиры поезда
#Режим переправ

Вниманию пассажиров поезда! Режим переправ меняется

Вниманию пассажиров поезда!

Трансфер пассажиров поезда через Лену до 21 октября включительно выполняется на теплоходе, с 22 октября – судами на воздушной подушке (СВП).

Стоимость трансфера по маршруту Якутск  – ж.д. вокзал Нижний Бестях для пассажиров поезда с 22 октября составит 2200 руб. (СВП+автобус).  

Отправление с Пункта ожидания «Намыв» (204 микрорайон, ул. Ларионова,16в).

Телефон для справок +7(4112) 31-80-81, доб.7381.

Справки по коммерческим перевозкам на катерах и СВП по тел. 89245951414.

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Источник: пресс-служба ЖДЯ
Фото: пресс-служба ЖДЯ

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