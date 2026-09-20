Поиски в трех улусах: пропали подросток, пенсионерка и три рыбака

Спасатели Службы спасения Республики Саха (Якутия) ведут поисковые работы сразу в трех улусах. В Олекминском улусе ищут женщину, потерявшуюся во время сбора ягод, в Усть-Майском – подростка, ушедшего из дома, а в Кобяйском обследуют акваторию реки Лена после исчезновения троих рыбаков.

Усть-Майский улус. Сообщение о пропаже поступило 9 сентября от жительницы поселка Солнечный. Ее сын 2007 года рождения ушел из дома еще 5 сентября около 23:00 и до настоящего времени не объявился. Известно, что на момент ухода молодой человек был одет в черные джинсы, мастерку и черные туфли. Из Якутска к месту поисков направлена группа из трех спасателей под руководством Геннадия Алексеева. Они обследовали заброшенные здания в окрестностях поселка и совершили облет местности на беспилотнике. Поиски продолжаются.

Кобяйский улус. 16 сентября поступило сообщение о том, что на реке Лена на территории Кобяйского улуса пропали трое мужчин. По предварительным данным, 14 сентября они отправились на моторной лодке на рыбалку и до сих пор не вернулись на берег. На место происшествия для обследования акватории выехала группа из пяти водолазов Службы спасения Республики Саха (Якутия) под руководством Василия Андреева.

Олекминский улус. По предварительным данным, супруги 1952 и 1953 годов рождения отправились за ягодами на моторной лодке в местность Сосновка в 50 километрах от села Дельгей. Во время сбора дикоросов пара разделилась, после чего женщина исчезла. Полностью читайте по ссылке Супруги пошли за ягодами и жена пропала…

Служба спасения Якутии призывает жителей соблюдать правила безопасности при выездах на природу, заранее сообщать близким точный маршрут и предполагаемое время возвращения.