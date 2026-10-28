Возраст не спасет: Инсульт стремительно молодеет

Почему алкоголь провоцирует инсульт в любом возрасте

— Каждый из нас хотя бы раз слышал расхожее выражение «Немного коньяку полезно для сосудов», — говорит, продолжая выступления своих коллег в СМИ врач-психиатр-нарколог Якутского республиканского наркодиспансера Саина Федорова. — Алкоголь не лечит сосуды, он методично подтачивает их стенки и один из самых страшных финалов этого процесса это инсульт.

Инсульт представляет собой опасное состояние, при котором нарушается кровоснабжение головного мозга. Он может возникнуть внезапно и привести к тяжёлым последствиям.

Сегодня инсульт перестал быть проблемой исключительно пожилых людей. С ним всё чаще сталкиваются люди трудоспособного возраста. Злоупотребление алкоголем, повышенное артериальное давление и другие факторы риска могут серьёзно подорвать здоровье даже в молодые годы.

Как алкоголь «бьет» по мозгу

Этанол действует как системный яд, запускающий сразу несколько разрушительных механизмов одновременно:

1. Скачки артериального давления. В первые часы после приема алкоголя сосуды действительно могут расширяться, но за этим следует мощный компенсаторный спазм. Давление резко скачет. Для изношенной или уязвимой сосудистой стенки такой перепад становится критическим, происходит ее разрыв и кровь изливается в ткани мозга.

2. «Склеивание» эритроцитов и тромбы. Алкоголь разрушает защитную оболочку эритроцитов (красных кровяных телец), заставляя их слипаться в микроскопические комки. Эти сгустки вместе с током крови попадают в узкие капилляры головного мозга, полностью перекрывая их. Участок мозга, лишенный кислорода, погибает.

3. Аритмии. Регулярное или чрезмерное употребление спиртного вызывает токсическое поражение миокарда (алкогольную кардиомиопатию) и нарушает сердечный ритм. Самый опасный из сбоев это фибрилляция предсердий. В сердце образуется тромб, который в любой момент может оторваться и с током крови устремиться прямо в мозговые артерии.

4. Хроническое разрушение сосудистой стенки. У людей злоупотребляющих алкоголем, стенки сосудов со временем теряют эластичность, становятся хрупкими, в них формируются атеросклеротические бляшки. Мозг постоянно испытывает кислородное голодание, а любое застолье может стать триггером катастрофы.

Многие ссылаются на исследования прошлых лет о пользе бокала вина для сердца. Однако современные масштабные медицинские исследования однозначно доказывают, безопасной дозы алкоголя не существует. Этанол в любых количествах повышает нагрузку на сосуды и увеличивает риск развития сосудистых патологий.

Как распознать беду? Если вы или ваши близкие во время или после застолья почувствовали резкую слабость, онемение руки или ноги, у вас искривилось лицо или запуталась речь — не ждите, пока «само пройдет». При инсульте счет идет на минуты.

Запомните правило УЗП:

• У — Улыбнись. Попросите человека улыбнуться. При инсульте улыбка становится асимметричной, один уголок рта опущен.

• З — Заговори. Попросите произнести простую фразу. Речь становится невнятной, смазанной или человек не может подобрать слова.

• П — Подними руки. Попросите поднять и удержать обе руки. Одна рука опускается или человек не может ею управлять.

Помните: алкогольное опьянение маскирует симптомы инсульта, окружающие часто думают, что человек просто «перебрал и уснул», теряя драгоценное время.

Профилактика начинается с повседневных решений. Для снижения риска инсульта важно регулярно контролировать артериальное давление, следить за уровнем холестерина и глюкозы крови, своевременно лечить сердечно-сосудистые заболевания, отказаться от курения, поддерживать физическую активность и придерживаться сбалансированного питания.

Отдельного внимания заслуживает отношение к алкоголю. Не следует считать спиртные напитки способом снять стресс, улучшить сон или защититься от заболеваний. Алкоголь не является средством профилактики, а его употребление может повышать риски для здоровья.

Мозг — это главный орган, который делает нас нами. Разрушать его ради минутного расслабления — непозволительная роскошь. Берегите себя и своих близких!

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