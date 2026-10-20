Что делать в классе или семье при обнаружении педикулеза

Разговор с врачом-дерматовенерологом о педикулезе

Педикулез. Об этом распространенном паразитарном заболевании мы поговорили с врачом-дерматовенерологом отдела профилактики Якутского республиканского кожно-венерологического диспаснсера Альбиной Николаевой.

— Альбина Дмитриевна, расскажите, пожалуйста, что это за заболевание.

— Возбудителем педикулеза служат вши. Эти кровососущие насекомые паразитируют в одежде – платяные вши, на волосах головы — головные вши, на коротких волосах тела человека – лобковые вши. Яйца вшей-гниды, приклеиваются к волосу. В случае выявления больного педикулезом проводится осмотр контактных лиц в семье, детском коллективе, классе.

— Заразиться можно где угодно?

— Заражение происходит при тесном бытовом контакте с больным или при использовании вещей больного (одежда, расческа, резинка для волос, например. Лобковая вошь (площица), как правило, передаётся половым путём, но возможна также передача через вещи (постельное бельё, одежда и т. д.).

— Можно, наверное, заразиться и от животных?

— Нет, от животных заразиться вшами невозможно, так как эти паразиты видоспецифичны, то есть человеческие вши могут жить только на человеке.

— Чем опасно заражение?

— Вши — переносчики возбудителей болезней и могут передавать особо опасные инфекции, сыпной тиф, волынскую лихорадку, например.

— Заподозрить, что заразился, должно быть, можно почувствовать сразу…

— Да, скорее всего. На заражение вшами указывают следующие жалобы и признаки:

Наличие вшей и гнид на волосах, в одежде.

Кожный зуд в месте укуса вши, поскольку слюна вшей раздражает кожу и вызывает сильный зуд.

Родители могут заметить: при вшивости ребенок становится неусидчивым и невнимательным, активно чешет кожу головы, в результате на проблемных местах появляется сыпь, образуются расчесы, корочки.

Надо знать, что через расчесы в организм может проникать инфекция, появляются гнойнички, может воспалиться лимфатический узел.

— Поскольку дети чаще страдают этим недугом, что Вы посоветуете родителям?

— Попросите ребенка не меняться личными вещами с другими детьми на улице, в детском саду, школе, посоветуйте дочери не ходить с распущенными волосами, ежемесячно и после поездок ребенка на отдых внимательно осматривайте его голову.

В профилактических целях и взрослым надо помнить, что следует:

избегать контакта «голова к голове» — тесных объятий, селфи, сна на одной подушке;

индивидуально пользоваться шапками, полотенцами, расческой, резинками, заколками и иными аксессуарами для волос;

ночуя вне дома (в гостинице, поезде), осматривать постельное белье на предмет наличия насекомых.

А в случае заражения вшами кем-то из членов семьи, необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью, для назначения адекватного лечения.

— Спасибо, Альбина Дмитриевна.