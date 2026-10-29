Что такое псориаз? Кто больше подвержен ему?

Всемирный день псориаза

Что такое псориаз?

Этот вопрос накануне Всемирного дня псориаза мы задали врачу-дерматовенерологу ЯРКВД Альбине Николаевой.

— Псориаз (чешуйчатый лишай) — хроническое, весьма распространенное заболевание кожи, суставов, ногтей, известное с давних времен, — сказала доктор. — Распространенность его в различных странах колеблется от 0,1 до 2%.

— Что влияет на его развитие?

— В развитии псориаза значение имеют наследственная предрасположенность, нарушения функции иммунной, эндокринной, нервной систем, неблагоприятное воздействие факторов внешней среды.

У пациентов с псориазом из-за иммунного сбоя клетки кожи начинают делиться в разы быстрее, срок их жизни сокращается. В результате возникает характерная клиническая картина с шелушением и воспалением кожи. Довольно часто пусковым механизмом патологического процесса является психологический стресс, постоянное нервное перенапряжение; другие факторы — травмы кожи, применение медикаментов, инфекционные, эндокринные заболевания, заболевания печени, особенности климата и другие факторы, которые могут привести к сбою иммунной защиты.

— Кто больше подвержен ему?

— Псориаз наблюдается примерно с одинаковой частотой у мужчин и женщин. У большинства пациентов заболевание начинает развиваться до 30 лет. У многих больных отмечается связь обострений с временем года: чаще заболевание обостряется в холодный период (зимняя форма), гораздо реже — летом (летняя форма). В дальнейшем эта зависимость может меняться.

— Как он лечится?

— Сегодня существует огромное количество методов лечения псориаза. Терапия заболевания комплексная и включает в себя следующие этапы: 1. Диета. Назначается персонально для каждого пациента. При псориазе категорически запрещено употребление алкоголя. Прочие ограничения вводятся индивидуально и по показаниям.

2. Лекарственные средства должен назначать врач. Самолечение недопустимо, это может привести к развитию целого ряда осложнений. При лечении сочетают местные и системные лекарственные средства. Отдельное место занимают биологические препараты. Генно-инженерная биологическая терапия (ГИБТ) представляют собой антитела, которые работают узконаправленно, точечно блокируя определенные воспалительные мишени при псориазе. Благодаря генно-инженерной биологической терапии у большинства пациентов снижается тяжесть и распространение псориаза, очищается кожа. Полученный эффект терапии сохраняется при регулярном применении препарата. В лечении псориаза обычно используют два вида излучения: средневолновое и длинноволновое, облучают пораженные участки кожи, для получения нужного эффекта.

4. Санаторное лечение. Грязевые ванны, купание в море, солнечные ванны положительно влияют на общее состояние здоровья пациента.

5. Перед использованием любых средств народной медицины необходимо проконсультироваться с врачом специалистом. Народные средства могут дать положительный эффект только в составе комплексной терапии.

— Что рекомендуют дерматологи пациентам с псориазом?

— Необходимо соблюдать следующие рекомендации, чтобы продлить ремиссию:

диспансерное наблюдение,

избегать раздражения и травм кожи (не использовать жесткие мочалки, не пересушивать кожу, после окончания водных процедур увлажнять кожу специальными кремами, коротко стричь ногти). После душа кожу нужно аккуратно промокать полотенцем; при обострении заболевания исключить посещение сауны и бани; избегать применения мочалок,

по возможности избегать стрессов и нервного перенапряжения

правильно питаться, из рациона следует исключить алкоголь, ограничить фастфуд,

регулярно проводить санацию очагов хронической инфекции в организме,

правильно организовать труд. Нежелательна работа в условиях повышенной температуры и влажности, в условиях воздействия химических вредных веществ,

избегать переохлаждения и простудных заболеваний, поскольку это приводит к снижению защитных сил организма (иммунитета) и провоцирует появление высыпаний,

при ухудшении самочувствия необходимо обратиться к врачу специалисту и пройти обследование, это поможет избежать перехода болезни в более тяжелую стадию и предотвратит развитие осложнений.

Соблюдение несложных правил, рекомендаций и информированность — залог успешного лечения, а значит, поддержка вашего здоровья! Берегите себя и будьте здоровы.