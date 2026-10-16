АКЦИЯ. Измени жизнь. Мы – рядом!

В Якутске состоялась социально-благотворительная акция, ставшая подспорьем людям, по разным причинам оказавшимся «за бортом» жизни.

«Измени жизнь» — обратились к ним организаторы. МВД, УФСИН, ГУ МЧС России, окружная администрация, Министерство труда и социального развития, Минздрав, Минмолодежи Якутии, НКО «Линия жизни», «Алмаз», в очередной раз протянув им руку помощи.

Примут ли они ее и как воспользуются, покажет время.

В палатке медиков расположились врачи ЯРНД, центра СПИД, ЯРКВД, ЯРПНД и НПЦ «Фтизиатрия».

Якутский республиканский наркодиспансер представили в этот день опытные врачи-психиатры-наркологи Юлия Ростовщикова, Наталья Старцева и Серафима Васильева.

— К нам к нам обратилось 23 человека, — рассказали наркологи. — Было несколько человек, которые уже состоят у нас на учёте. Кому-то мы дали рекомендации повторить кодирование, кого-то взяли к себе в стационар, кому-то посоветовали обратиться в наркологический центр «Алмаз». В основном они положительно реагировали на наши предложения им помочь.

— Среди обратившизся за помощью была женщина 39 лет, — поделилась Наталья Альбертовна Старцева, — она сказала, что из-за пьянства её пятимесячного малыша у нее забрали, поместили в «Дом малютки», и что она хочет излечиться от алкогольной зависимости, наладить свою жизнь и забрать ребенка к себе. Мы направили её на лечение в стационарное отделение нашего диспансера с дальнейшим лечением в отделении реабилитации в Кангалассах. Очень хотелось бы, чтобы женщина эта получила всю возможную помощь и, может быть, когда-нибудь смогла бы сама воспитывать своего ребёнка. Была и такая ситуация: двоих своих бездомных подопечных привезла к наркологам женщина из Покровска с просьбой устроить к нам на лечение. Из 23 обратившихся за помощью пятеро направлены в стационарное отделение на лечение.

— Замёрзли? — спросила я Наталью Альбертовну, и порадовалась, когда она сказала: «Нас грели «пушки», Служба спасения позаботилась».

Хорошо продуманная организация, взаимоподдержка участников акции, забота о работающем рядом – это действительно грело, спасая не только от холода.

Не может не радовать, что городская социально-благотворительная акция «Измени жизнь!», родившись 8 лет назад, превратилась в мощное движение, объединившее власть, бизнес и неравнодушных горожан.

Очень хочется верить, что кто-то из тех, для кого она проводится, воспользуется возможностью изменить свою жизнь.