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21.10.2026 11:45
чтение: 1 мин
Политика
#ил тумэн
#Николай Долгунов
#полномочия народного депутата

Ил Тумэн подтвердил полномочия народного депутата Николая Долгунова

Государственное Собрание (Ил Тумэн) подтвердило полномочия народного депутата Николая Долгунова

21 октября в ходе первого дня работы XX (очередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) седьмого созыва народные депутаты рассмотрели вопрос о подтверждении полномочий вновь избранного коллеги.

С докладом по проекту постановления «О подтверждении полномочий народного депутата Республики Саха (Якутия) Долгунова Николая Николаевича» выступил председатель мандатной и регламентной комиссии парламента Игорь Григорьев.

Он проинформировал депутатский корпус, Главу республики Айсена Николаева и членов Правительства РС(Я) о поступлении в комиссию постановления Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) об установлении общих результатов дополнительных выборов, а также соответствующих решений Верхневилюйско-Горной окружной избирательной комиссии № 15.

Согласно официальным итогам голосования, народным депутатом Республики Саха (Якутия) седьмого созыва по Верхневилюйско-Горному одномандатному избирательному округу № 15 избран Николай Николаевич Долгунов. Проект постановления о признании его полномочий был предварительно рассмотрен и единогласно одобрен на заседании мандатной и регламентной комиссии 9 октября 2026 года.

В ходе открытого голосования парламентарии большинством голосов приняли постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) о подтверждении полномочий народного депутата.

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Алексей Еремеев поздравил Николая Долгунова со вступлением в ряды депутатского корпуса высшего законодательного органа республики и в торжественной обстановке вручил ему удостоверение и нагрудный знак народного депутата Республики Саха (Якутия).

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Источник: Пресс-служба Ил Тумэна
Фото: Василий Кононов, пресс-служба Ил Тумэна

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