Якутская молодёжь заинтересовалась брокерством

Жители Якутии 18–24 лет стали значительно активнее интересоваться инвестициями: за девять месяцев 2026 года аудитория популярных брокерских платформ в этой возрастной группе выросла в 5,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом общее число пользователей таких ресурсов в регионе увеличилось в 3 раза год к году. К этим выводам пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов.

Хотя молодёжь в Якутии показывает самые высокие темпы роста, основными пользователями инвестиционных платформ остаются абоненты 35–44 лет — на них приходится 43% аудитории. За год число посетителей этой возрастной группы выросло на 216%, а среди людей 25–34 лет — на 363%. Интерес к инвестициям растёт и у более старших поколений: пользователи 45–54 лет стали посещать брокерские платформы на 127% активнее, а в группе 55–64 лет аудитория увеличилась на 55%.

Основу аудитории инвестиционных площадок составляют мужчины (69%), однако женщины всё активнее проявляют интерес к этой теме. С января по сентябрь число пользовательниц таких ресурсов увеличилось на 221%. Особенно выделяются девушки 18-24 лет: за год их стало на 464% больше.

В целом среди всех категорий инвестиционных ресурсов наиболее заметный рост аудитории показали брокерские платформы. Доля их пользователей увеличилась с 30% до 67% за год. В числе самых популярных площадок оказались «Альфа-Инвестиции» и «Т-Инвестиции», Smart-Lab, «Финам» и «БКС Экспресс».

Активнее всего тематическими ресурсами пользуются жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Башкирии, Татарстана, Новосибирской, Свердловской и Самарской областей, Краснодарского края, Челябинской области и ХМАО — Югры.