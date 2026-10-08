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08.10.2026 18:24
чтение: 1 мин
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#логика
#математическая задача
#спички

Тест со спичками на IQ: Справитесь за 15 секунд?

Тест со спичками: Переставьте одну спичку, чтобы пример 3+7=2 стал верным
Тест со спичками на IQ: Справитесь за 15 секунд?

Тест со спичками: переставьте одну спичку, чтобы исправить равенство

Любите быстрые разминки для мозга? Тогда этот тест со спичками точно для вас. Такие головоломки обожают и дети, и взрослые, а решается все буквально за секунды — если включить логику и внимательность.

Перед вами пример, выложенный из спичек:

3 + 7 = 2

Как видите, равенство неверное. Ваша задача — сделать его верным, переставив всего ОДНУ спичку.

Правила простые:
Нельзя ломать или убирать спички. Нужно именно переставить одну спичку на новое место, чтобы пример стал математически правильным.

Посмотрите внимательно на картинку. Не спешите. Дайте своему мозгу 20-30 секунд. Иногда решение лежит на поверхности, но мы его не замечаем, потому что мыслим слишком шаблонно.

Подумали? Нашли решение?
Если готовы проверить себя — листайте ниже.

Ответ к тесту со спичками

Все гениальное — просто. И этот тест со спичками не исключение.

Нужно взять одну спичку из знака «плюс». Тогда плюс превратится в минус.

А эту спичку мы добавляем к цифре 3, превращая ее в цифру 9.

Что у нас получается в итоге?

9 — 7 = 2

Теперь равенство абсолютно верное! Поздравляем, если вы догадались сами. Если нет — не расстраивайтесь, ваш мозг только что хорошо потренировался.

А вы справились с этой задачей? Напишите в комментариях, за сколько секунд вам удалось найти ответ.

Чем полезны такие тесты со спичками для мозга?

Это не просто развлечение, а настоящая зарядка для ума. Нейропсихологи рекомендуют решать такие головоломки каждый день по 5-10 минут.

Вот что они дают:

  • Развивают логическое и нестандартное мышление. Вы учитесь искать выход за рамками очевидного.
  • Тренируют концентрацию и внимание. Чтобы заметить нужную деталь, нужно полностью сосредоточиться.
  • Улучшают пространственное воображение. Мозг учится в уме перемещать предметы и представлять конечный результат.
  • Это отличная профилактика стресса. Короткая интеллектуальная задача помогает переключиться и отвлечься от тревожных мыслей.
  • Сохраняют молодость мозга. Регулярное решение таких задач — лучшая профилактика возрастного снижения памяти и внимания как для взрослых, так и полезная гимнастика для детей.

Читайте также: Головоломка со спичками: переставь одну спичку, чтобы равенство стало верным

Головоломка со спичками: переставь одну спичку, чтобы равенство стало верным

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Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru
Фото: Сетевое издание SakhaLife.ru

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