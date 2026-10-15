Гороскоп удачи и невезения на ноябрь 2026 для Земных знаков зодиака: Телец, Дева, Козерог

Удачные и опасные дни ноября 2026: подробный гороскоп для Тельца, Девы и Козерога

Телец в центре внимания: гороскоп удачи и невезения для земных знаков на ноябрь 2026

Ноябрь 2026 года для представителей земной стихии станет временем проверки на устойчивость. Телец, Дева и Козерог привыкли строить жизнь на прочном фундаменте, и именно это качество в последний месяц осени окажется их главным преимуществом. Однако звёзды предупреждают: удача в ноябре будет приходить волнами, и между благоприятными периодами возможны полосы невезения, которые потребуют выдержки и хладнокровия.

Телец: от денежного подъёма к проверке терпения

Телец в ноябре 2026 года окажется в центре событий, связанных с финансами и личным комфортом. Первая половина месяца обещает Тельцу настоящий подъём: удача будет сопутствовать в делах, связанных с заработком, покупками для дома и переговорами о повышении дохода. Телец может получить неожиданную премию, вернуть старый долг или найти дополнительный источник прибыли. Благоприятные дни для Тельца — 3, 7, 9 и 14 ноября. В эти даты стоит решать важные вопросы и заключать сделки.

Вторая половина ноября потребует от Тельца большей осторожности. Невезение может проявиться в сфере отношений и общения: возможны недоразумения с партнёром, напряжение с коллегами или разочарование в человеке, которому Телец доверял. Неблагоприятные дни для Тельца — 19, 22 и 27 ноября. В этот период не стоит давать деньги в долг, затевать крупные покупки и выяснять отношения. Телец склонен к упрямству, и именно оно может усугубить ситуацию. Если Телец сумеет промолчать там, где хочется настоять на своём, он сохранит и нервы, и деньги.

Здоровье Тельца в ноябре в целом стабильно, но ближе к концу месяца стоит обратить внимание на горло и режим сна. Переутомление может снизить защитные силы организма.

Дева: удача в работе и риск перегореть

Дева в ноябре 2026 будет чувствовать себя уверенно в профессиональной сфере. Удача придёт через внимательность к деталям, которую так ценят в Деве: именно она заметит ошибку, которую пропустили другие, и получит за это признание. Благоприятные дни — 5, 11, 16 и 20 ноября. Хорошее время для собеседований, запуска проектов и наведения порядка в документах.

Невезение Девы связано с перфекционизмом. Во второй декаде месяца возрастает риск взять на себя слишком много и не справиться. Неблагоприятные дни — 13, 24 и 29 ноября: возможны мелкие бытовые поломки, задержки и ощущение, что всё идёт не по плану. Деве важно помнить: не всё поддаётся контролю, и это нормально.

Козерог: шаг к цели и бюрократические препятствия

Козерог в ноябре 2026 ощутит, что его многолетние усилия начинают приносить плоды. Удача Козерога — в карьере и репутации. Возможны предложения о новой должности, поддержка влиятельных людей, успешное завершение затянувшегося дела. Благоприятные дни — 2, 8, 15 и 21 ноября.

Невезение Козерога будет носить скорее раздражающий, чем разрушительный характер: задержки документов, отменённые встречи, технические сбои. Неблагоприятные дни — 10, 18 и 26 ноября. Козерогу стоит закладывать запас времени на все дела и не рассчитывать, что всё пройдёт идеально с первого раза.

Общие советы для земных знаков

Телец, Дева и Козерог в ноябре 2026 получат наибольшую пользу, если будут действовать последовательно и не поддаваться панике в дни невезения. Общий благоприятный период для всей земной стихии — с 5 по 16 ноября. Это время для активных действий. С 22 по 28 ноября лучше замедлиться, заняться рутиной и не принимать судьбоносных решений.

Тельцу особенно важно помнить, что его сила — в спокойствии. Если Телец не будет торопить события и доверится своему природному чутью, ноябрь 2026 подарит ему больше приобретений, чем потерь. Дева выиграет, если научится делегировать, а Козерог — если позволит себе отдых без чувства вины.

Ноябрь 2026 для земных знаков — месяц, который вознаграждает терпение и наказывает спешку. Телец, Дева и Козерог обладают всем необходимым, чтобы пройти его достойно и войти в декабрь с укреплёнными позициями.

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