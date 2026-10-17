Тест на грамотность: Где стоит неправильное ударение?

Проверьте свой русский: найдете, где стоит ошибочное ударение в этих фразах?

Где стоит неправильное ударение? Проверьте себя: справляются только 3 из 10

Грамотная речь — это визитная карточка человека. По тому, как мы говорим, окружающие делают выводы о нашей образованности, кругозоре и даже профессионализме. Можно прекрасно одеться и уверенно держаться, но одно неверное ударение способно испортить впечатление на собеседовании, деловой встрече или в разговоре с новыми знакомыми.

Ударение в русском языке подвижное и не подчиняется единому правилу. Оно может падать на любой слог и даже менять место в разных формах одного слова. Поэтому ошибаются в ударениях даже очень начитанные люди.

Давайте проверим, насколько хорошо вы чувствуете родной язык!

Задание

Внимательно прочитайте четыре словосочетания. Заглавной буквой выделен ударный гласный:

кУхонный нож крУпчатый пирог козЫрное место экспЕртное мнение

Ваша задача — определить, где стоит неправильное ударение.

Не торопитесь смотреть ответ. Произнесите каждое словосочетание вслух, прислушайтесь к себе. Вспомните, как эти слова звучат в речи дикторов или в кино. Запомните свой вариант, а потом сверьтесь с разбором.

Подумали? Тогда переходим к ответам…

Ответы с разбором

1. кУхонный нож — ВЕРНО ✅

Многие уверены, что правильно говорить «кухОнный», но это ошибка. По нормам литературного языка ударение падает на первый слог, как в слове «кУхня». Запомнить легко: кУхня — кУхонный.

2. крУпчатый пирог — НЕВЕРНО ❌

Правильно: крупчАтый. Ударение падает на второй слог, на букву «А». Так же говорят: крупчАтая мука, крупчАтое тесто. Хотя слово образовано от «крупа», ударение в нем переходит на суффикс.

3. козЫрное место — ВЕРНО ✅

В слове «козырный» ударение ставится на 2-й слог с буквой ы — козЫрный.

4. экспЕртное мнение — ВЕРНО ✅

Слово пришло из французского языка (expert), а в заимствованиях из французского ударение обычно падает на последний слог основы. Поэтому: экспЕрт, экспЕртный. Вариант «Экспертный» с ударением на первый слог ошибочен.

Интересный факт о русском языке

В русском языке почти нет исконно русских слов, которые начинаются с буквы «А». Практически все такие слова пришли к нам из других языков: «арбуз» из тюркских, «ангел» из греческого, «аптека» и «адрес» из европейских языков. Исключения единичны: союз «а», междометия «ах» и «ага». Если не верите, откройте толковый словарь и посмотрите раздел на букву «А». Вы удивитесь, сколько там иностранцев!

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