Математический тест на логику: Реши пример (45 — 15) : 6 + (18 : 9)
Разминка для ума: решите пример (45 − 15) : 6 + (18 : 9) в уме
Математика нужна нам не только на уроках, но и в повседневной жизни. Мы используем её, когда считаем сдачу, распределяем семейный бюджет, определяем время в пути, сравниваем цены и рассчитываем пропорции для приготовления блюд. Поэтому полезно периодически тренировать навыки устного счёта.
Предлагаем пройти небольшой математический тест на логику и внимательность. Перед вами пример:
(45 − 15) : 6 + (18 : 9)
Попробуйте решить его самостоятельно и обязательно обойдитесь без калькулятора. Не торопитесь и вспомните правильный порядок действий: сначала необходимо выполнить вычисления в скобках, затем деление и сложение.
Уже нашли ответ? Давайте проверим решение.
Ответ:
Сначала выполняем вычитание в первых скобках:
45 − 15 = 30
Теперь вычисляем выражение во вторых скобках:
18 : 9 = 2
Делим получившееся число 30 на 6:
30 : 6 = 5
Остаётся сложить результаты:
5 + 2 = 7
Таким образом:
(45 − 15) : 6 + (18 : 9) = 7
Правильный ответ — 7.
Интересный факт: знак равенства «=» появился в XVI веке. Его ввёл валлийский математик Роберт Рекорд, объяснив свой выбор тем, что две параллельные линии лучше всего обозначают равенство.
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