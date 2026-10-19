Математический тест на логику: Реши пример (45 — 15) : 6 + (18 : 9)

Разминка для ума: решите пример (45 − 15) : 6 + (18 : 9) в уме

Математика нужна нам не только на уроках, но и в повседневной жизни. Мы используем её, когда считаем сдачу, распределяем семейный бюджет, определяем время в пути, сравниваем цены и рассчитываем пропорции для приготовления блюд. Поэтому полезно периодически тренировать навыки устного счёта.

Предлагаем пройти небольшой математический тест на логику и внимательность. Перед вами пример:

(45 − 15) : 6 + (18 : 9)

Попробуйте решить его самостоятельно и обязательно обойдитесь без калькулятора. Не торопитесь и вспомните правильный порядок действий: сначала необходимо выполнить вычисления в скобках, затем деление и сложение.

Уже нашли ответ? Давайте проверим решение.

Ответ:

Сначала выполняем вычитание в первых скобках:

45 − 15 = 30

Теперь вычисляем выражение во вторых скобках:

18 : 9 = 2

Делим получившееся число 30 на 6:

30 : 6 = 5

Остаётся сложить результаты:

5 + 2 = 7

Таким образом:

(45 − 15) : 6 + (18 : 9) = 7

Правильный ответ — 7.

Интересный факт: знак равенства «=» появился в XVI веке. Его ввёл валлийский математик Роберт Рекорд, объяснив свой выбор тем, что две параллельные линии лучше всего обозначают равенство.

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