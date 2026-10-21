Решите в уме пример (24 + 16) : 8 + (35 : 7)
Математика — это не просто скучные формулы из школьных учебников. Это незаменимый инструмент, который мы используем ежедневно: при подсчете сдачи, оценке выгодных скидок, планировании семейного бюджета или расчете времени в пути. А решение небольших задачек — отличный способ «разогнать» мозг и проверить свою внимательность.
Предлагаем вам небольшой челлендж. Попробуйте решить этот пример в уме, не прибегая к помощи калькулятора.
(24 + 16) : 8 + (35 : 7)=?
Главное правило: не действуйте автоматически слева направо! Вспомните школьный порядок действий: абсолютный приоритет всегда у выражений в скобках. Попробуйте найти ответ, а затем проверьте себя по нашему разбору.
Нашли ответ? Давайте сверимся.
Ответ:
Сначала выполняем сложение в первых скобках: 24 + 16 = 40
Затем вычисляем выражение во вторых скобках: 35 : 7 = 5
Теперь делим результат первых скобок на 8: 40 : 8 = 5
Остаётся сложить два полученных числа: 5 + 5 = 10
Таким образом: (24 + 16) : 8 + (35 : 7) = 10
Правильный ответ — 10.
Если вы пришли к этому числу с первого раза — поздравляем! Вы отлично помните правила арифметики и умеете использовать свой мозг эффективно.
Математика вокруг нас: красота нечетных чисел
Существует элегантная закономерность: если складывать нечетные числа по порядку, начиная с единицы, результат всегда будет равен квадрату натурального числа:
- 1 = 1²
- 1 + 3 = 4 = 2²
- 1 + 3 + 5 = 9 = 3²
- 1 + 3 + 5 + 7 = 16 = 4²
И так далее. Например, сумма первых пяти нечетных чисел (1+3+5+7+9) всегда даст 25, то есть 5².
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