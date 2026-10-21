Решите в уме пример (24 + 16) : 8 + (35 : 7)

Математика — это не просто скучные формулы из школьных учебников. Это незаменимый инструмент, который мы используем ежедневно: при подсчете сдачи, оценке выгодных скидок, планировании семейного бюджета или расчете времени в пути. А решение небольших задачек — отличный способ «разогнать» мозг и проверить свою внимательность.

Предлагаем вам небольшой челлендж. Попробуйте решить этот пример в уме, не прибегая к помощи калькулятора.

(24 + 16) : 8 + (35 : 7)=?

Главное правило: не действуйте автоматически слева направо! Вспомните школьный порядок действий: абсолютный приоритет всегда у выражений в скобках. Попробуйте найти ответ, а затем проверьте себя по нашему разбору.

Нашли ответ? Давайте сверимся.

Ответ:

Сначала выполняем сложение в первых скобках: 24 + 16 = 40

Затем вычисляем выражение во вторых скобках: 35 : 7 = 5

Теперь делим результат первых скобок на 8: 40 : 8 = 5

Остаётся сложить два полученных числа: 5 + 5 = 10

Таким образом: (24 + 16) : 8 + (35 : 7) = 10

Правильный ответ — 10.

Если вы пришли к этому числу с первого раза — поздравляем! Вы отлично помните правила арифметики и умеете использовать свой мозг эффективно.

Математика вокруг нас: красота нечетных чисел

Существует элегантная закономерность: если складывать нечетные числа по порядку, начиная с единицы, результат всегда будет равен квадрату натурального числа:

1 = 1²

1 + 3 = 4 = 2²

1 + 3 + 5 = 9 = 3²

1 + 3 + 5 + 7 = 16 = 4²

И так далее. Например, сумма первых пяти нечетных чисел (1+3+5+7+9) всегда даст 25, то есть 5².

Математический тест: решите пример 42 + 42 : 42(42 + 42)