Математический тест на логику: Реши пример 50 — 10 : 2 + (4 × 3)

Этот пример кажется простым, но многие ошибаются: проверьте свою логику

Проверьте себя: чему равно выражение 50 − 10 : 2 + (4 × 3)?

Математика нужна нам не только на уроках или экзаменах. Мы используем её практически каждый день: считаем стоимость покупок, сравниваем скидки, планируем бюджет, определяем время в пути и рассчитываем пропорции ингредиентов во время приготовления еды. Умение быстро считать и соблюдать правильный порядок действий помогает принимать более точные решения в повседневной жизни.

Предлагаем проверить свои знания с помощью небольшого математического теста. Перед вами пример:

Решите пример

Перед вами выражение:

50 − 10 : 2 + (4 × 3)

Попробуйте найти правильный ответ самостоятельно и без калькулятора. Не спешите: важно не просто выполнить вычисления слева направо, а вспомнить установленный порядок математических действий.

Какой результат у вас получился?

Ответ и решение

В первую очередь необходимо выполнить действие в скобках:

4 × 3 = 12

Теперь выражение выглядит так:

50 − 10 : 2 + 12

После скобок выполняем деление:

10 : 2 = 5

Получаем:

50 − 5 + 12

Сложение и вычитание имеют одинаковый приоритет, поэтому выполняются последовательно слева направо:

50 − 5 = 45

45 + 12 = 57

Таким образом, правильный ответ:

57

Если у вас получилось другое число, вероятнее всего, вы нарушили порядок действий. Сначала выполняются вычисления в скобках, затем умножение и деление, а после них — сложение и вычитание.

Интересный факт о математике

Число гугол — это единица со 100 нулями (\(10^{100}\)). А гуголплекс — это \(10\) в степени гугол; ученые подсчитали, что во всей наблюдаемой Вселенной не хватит атомов, чтобы записать все нули этого числа на бумаге

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