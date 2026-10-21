Математический тест на логику: Реши пример 50 — 10 : 2 + (4 × 3)
Проверьте себя: чему равно выражение 50 − 10 : 2 + (4 × 3)?
Математика нужна нам не только на уроках или экзаменах. Мы используем её практически каждый день: считаем стоимость покупок, сравниваем скидки, планируем бюджет, определяем время в пути и рассчитываем пропорции ингредиентов во время приготовления еды. Умение быстро считать и соблюдать правильный порядок действий помогает принимать более точные решения в повседневной жизни.
Предлагаем проверить свои знания с помощью небольшого математического теста. Перед вами пример:
Решите пример
Перед вами выражение:
50 − 10 : 2 + (4 × 3)
Попробуйте найти правильный ответ самостоятельно и без калькулятора. Не спешите: важно не просто выполнить вычисления слева направо, а вспомнить установленный порядок математических действий.
Какой результат у вас получился?
Ответ и решение
В первую очередь необходимо выполнить действие в скобках:
4 × 3 = 12
Теперь выражение выглядит так:
50 − 10 : 2 + 12
После скобок выполняем деление:
10 : 2 = 5
Получаем:
50 − 5 + 12
Сложение и вычитание имеют одинаковый приоритет, поэтому выполняются последовательно слева направо:
50 − 5 = 45
45 + 12 = 57
Таким образом, правильный ответ:
57
Если у вас получилось другое число, вероятнее всего, вы нарушили порядок действий. Сначала выполняются вычисления в скобках, затем умножение и деление, а после них — сложение и вычитание.
Интересный факт о математике
Число гугол — это единица со 100 нулями (\(10^{100}\)). А гуголплекс — это \(10\) в степени гугол; ученые подсчитали, что во всей наблюдаемой Вселенной не хватит атомов, чтобы записать все нули этого числа на бумаге
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