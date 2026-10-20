Математический тест на логику: Реши пример (45 — 5 × 7) × (18 : 6 + 2) — 45

Хотите размять мозг и потренировать внимание? Решите математический пример без калькулятора, а после сверьтесь с подробным разбором вычислений.

Тест на математическое мышление: (45 − 5 × 7) × (18 : 6 + 2) − 45

Математика нужна нам не только на уроках и экзаменах, но и в повседневной жизни. Мы используем её, когда считаем сдачу в магазине, сравниваем скидки, планируем бюджет или рассчитываем время в пути. А короткие примеры помогают размять ум и потренировать внимание.

Попробуйте решить этот пример:

(45 − 5 × 7) × (18 : 6 + 2) − 45

Задача — найти ответ самостоятельно, без калькулятора. Не спешите выполнять действия по порядку слева направо: сначала нужно учесть скобки и вспомнить правила вычислений. Готовы? Тогда подумайте, а ниже сверьтесь с решением.

Решение

Сначала выполняем умножение и деление внутри скобок:

5 × 7 = 35

18 : 6 = 3

Теперь вычисляем выражения в скобках:

45 − 35 = 10

3 + 2 = 5

Подставляем полученные значения:

10 × 5 − 45

Сначала умножаем:

10 × 5 = 50

Затем вычитаем:

50 − 45 = 5

Ответ: 5.

В этом примере важно помнить порядок действий: сначала вычисляют выражения в скобках, затем умножение и деление, а после — сложение и вычитание. Если удалось получить правильный ответ без подсказки, отлично: вы внимательно следите за порядком вычислений!

Интересный факт о математике

Если складывать первые нечётные числа по порядку, каждый раз получится квадрат целого числа: 1 = 1², 1 + 3 = 4 = 2², 1 + 3 + 5 = 9 = 3². Например, сумма первых пяти нечётных чисел равна 25, то есть 5².

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