Математический тест на логику: Реши пример (45 — 5 × 7) × (18 : 6 + 2) — 45
Тест на математическое мышление: (45 − 5 × 7) × (18 : 6 + 2) − 45
Математика нужна нам не только на уроках и экзаменах, но и в повседневной жизни. Мы используем её, когда считаем сдачу в магазине, сравниваем скидки, планируем бюджет или рассчитываем время в пути. А короткие примеры помогают размять ум и потренировать внимание.
Попробуйте решить этот пример:
(45 − 5 × 7) × (18 : 6 + 2) − 45
Задача — найти ответ самостоятельно, без калькулятора. Не спешите выполнять действия по порядку слева направо: сначала нужно учесть скобки и вспомнить правила вычислений. Готовы? Тогда подумайте, а ниже сверьтесь с решением.
Решение
Сначала выполняем умножение и деление внутри скобок:
5 × 7 = 35
18 : 6 = 3
Теперь вычисляем выражения в скобках:
45 − 35 = 10
3 + 2 = 5
Подставляем полученные значения:
10 × 5 − 45
Сначала умножаем:
10 × 5 = 50
Затем вычитаем:
50 − 45 = 5
Ответ: 5.
В этом примере важно помнить порядок действий: сначала вычисляют выражения в скобках, затем умножение и деление, а после — сложение и вычитание. Если удалось получить правильный ответ без подсказки, отлично: вы внимательно следите за порядком вычислений!
Интересный факт о математике
Если складывать первые нечётные числа по порядку, каждый раз получится квадрат целого числа: 1 = 1², 1 + 3 = 4 = 2², 1 + 3 + 5 = 9 = 3². Например, сумма первых пяти нечётных чисел равна 25, то есть 5².
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