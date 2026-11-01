Математический тест на логику: Реши пример 16 — (12 + 3 × 4) : 2 + 15
Математика без калькулятора: решите пример 16 — (12 + 3 × 4) : 2 + 15
Математика нужна не только в школе. Зная правила арифметики, проще рассчитать стоимость покупок, вычислить скидку, оценить бюджет поездки или проверить чек. Умение правильно расставлять порядок действий позволяет быстро ориентироваться в цифрах и не доверяться ошибке калькулятора.
Автор SakhaLife Денис Долганов придумал пример, в котором легко ошибиться, если не вспомнить основное правило: действия выполняются в определённом порядке.
Задача: решите пример самостоятельно
Внимательно посмотрите на выражение:
16 − (12 + 3 × 4) : 2 + 15
В нём использованы четыре арифметических действия: сложение, умножение, деление и вычитание, а также скобки.
Ваша задача — найти правильный ответ без калькулятора. Запишите промежуточные шаги и убедитесь, что все действия выполнены в верном порядке.
Не торопитесь: главная ошибка здесь не в вычислениях, а в последовательности.
Ответ и решение
Правильный ответ — 19.
Разберём пример по шагам.
Шаг 1. Выполняем действия в скобках: внутри скобок сначала умножение, потом сложение.
3 × 4 = 12
12 + 12 = 24
Получаем: 16 − 24 : 2 + 15
Шаг 2. Выполняем деление.
24 : 2 = 12
Получаем: 16 − 12 + 15
Шаг 3. Остаётся вычитание и сложение, выполняем слева направо.
16 − 12 = 4
4 + 15 = 19
Итоговый ответ: 19.
Где чаще всего ошибаются
- Умножение внутри скобок пропускают и сразу складывают 12 + 3, получая 15. Это приводит к неверному результату.
- Деление выполняют раньше, чем заканчивают вычисления в скобках.
- Умножение перед делением путают с делением перед умножением — на самом деле оба действия на одном уровне и выполняются слева направо.
Чтобы не ошибаться, вспоминайте последовательность: скобки → умножение и деление (слева направо) → сложение и вычитание (слева направо).
Интересный факт о числах
В Древней Индии примерно в 500 году нашей эры появилась современная десятичная система счисления с нулём.
До этого в разных регионах мира использовали разные системы: в Древней Греции числа записывали буквами, в Риме пользовались латинскими буквами, а в Египте и Месопотамии применяли клинообразные знаки и sexagesimal — шестидесятеричную систему, от которой сохранились деление часа на 60 минут и круга на 360 градусов.
Привычные нам цифры 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 пришли из Индии, а в Европу их привезли арабские учёные — поэтому их называют арабскими, хотя их родина — Индия. Именно в этой системе используются правила порядка действий, которые мы применяем в подобных примерах.
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