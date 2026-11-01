Математический тест на логику: Реши пример 16 — (12 + 3 × 4) : 2 + 15

Разминка для ума от SakhaLife: решите арифметический пример на порядок действий без калькулятора. Правильный ответ и решение по шагам — внутри.

Математика без калькулятора: решите пример 16 — (12 + 3 × 4) : 2 + 15

Математика нужна не только в школе. Зная правила арифметики, проще рассчитать стоимость покупок, вычислить скидку, оценить бюджет поездки или проверить чек. Умение правильно расставлять порядок действий позволяет быстро ориентироваться в цифрах и не доверяться ошибке калькулятора.

Автор SakhaLife Денис Долганов придумал пример, в котором легко ошибиться, если не вспомнить основное правило: действия выполняются в определённом порядке.

Задача: решите пример самостоятельно

Внимательно посмотрите на выражение:

16 − (12 + 3 × 4) : 2 + 15

В нём использованы четыре арифметических действия: сложение, умножение, деление и вычитание, а также скобки.

Ваша задача — найти правильный ответ без калькулятора. Запишите промежуточные шаги и убедитесь, что все действия выполнены в верном порядке.

Не торопитесь: главная ошибка здесь не в вычислениях, а в последовательности.

Ответ и решение

Правильный ответ — 19.

Разберём пример по шагам.

Шаг 1. Выполняем действия в скобках: внутри скобок сначала умножение, потом сложение.

3 × 4 = 12

12 + 12 = 24

Получаем: 16 − 24 : 2 + 15

Шаг 2. Выполняем деление.

24 : 2 = 12

Получаем: 16 − 12 + 15

Шаг 3. Остаётся вычитание и сложение, выполняем слева направо.

16 − 12 = 4

4 + 15 = 19

Итоговый ответ: 19.

Где чаще всего ошибаются

Умножение внутри скобок пропускают и сразу складывают 12 + 3, получая 15. Это приводит к неверному результату.

и сразу складывают 12 + 3, получая 15. Это приводит к неверному результату. Деление выполняют раньше , чем заканчивают вычисления в скобках.

, чем заканчивают вычисления в скобках. Умножение перед делением путают с делением перед умножением — на самом деле оба действия на одном уровне и выполняются слева направо.

Чтобы не ошибаться, вспоминайте последовательность: скобки → умножение и деление (слева направо) → сложение и вычитание (слева направо).

Интересный факт о числах

В Древней Индии примерно в 500 году нашей эры появилась современная десятичная система счисления с нулём.

До этого в разных регионах мира использовали разные системы: в Древней Греции числа записывали буквами, в Риме пользовались латинскими буквами, а в Египте и Месопотамии применяли клинообразные знаки и sexagesimal — шестидесятеричную систему, от которой сохранились деление часа на 60 минут и круга на 360 градусов.

Привычные нам цифры 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 пришли из Индии, а в Европу их привезли арабские учёные — поэтому их называют арабскими, хотя их родина — Индия. Именно в этой системе используются правила порядка действий, которые мы применяем в подобных примерах.

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