Обалденная намазка из кабачков за 15 минут
Нежная намазка из кабачков за 15 минут! Идеально для тостов, лаваша и быстрых завтраков
Этот рецепт покорит ваше сердце! Намазка из кабачков получается невероятно ароматной, в меру пикантной, очень нежной и при этом полезной. Отличная замена скучным бутербродам!
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- Молодые кабачки – 2 шт. (около 400–500 г)
- Чеснок – 2–3 зубчика (по вкусу)
- Грецкие орехи – 30–40 г (можно заменить на кешью или кедровые)
- Сметана, греческий йогурт или творожный сыр – 2–3 ст. л.
- Твердый сыр (пармезан или любой другой) – 30 г (по желанию, для сливочности)
- Свежая зелень (укроп, петрушка или кинза) – небольшой пучок
- Соль, черный молотый перец – по вкусу
- Оливковое или растительное масло – 1 ст. л. (для обжарки)
ПОШАГОВОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Шаг 1. Подготовка кабачка (ВАЖНО!)
Кабачки помойте (кожицу у молодых можно не счищать). Натрите на крупной терке. Посолите и оставьте на 5–10 минут. Затем тщательно отожмите выделившуюся жидкость руками.
💡 Секрет успеха: Если не отжать воду, намазка получится жидкой и будет течь с хлеба!
Шаг 2. Быстрая обжарка
Разогрейте сковороду с каплей масла. Выложите отжатый кабачок и обжаривайте на среднем огне 5–7 минут, помешивая, до мягкости и легкого золотистого оттенка. Дайте ему полностью остыть.
(Альтернатива: можно запечь кабачок в духовке при 200°C около 15 минут).
Шаг 3. Измельчение
Переложите остывший кабачок в блендер. Добавьте грецкие орехи, чеснок, свежую зелень и твердый сыр. Пробейте импульсными движениями до желаемой консистенции (кто-то любит однородный паштет, а кто-то – с небольшими кусочками для текстуры).
Шаг 4. Финальный штрих
Добавьте сметану (или йогурт/творожный сыр), поперчите. Попробуйте на соль и при необходимости досолите. Еще раз кратко перемешайте блендером или просто вилкой.
КАК ПОДАВАТЬ:
- На подсушенный в тостере хрустящий багет или чиабатту.
- Как начинку для рулетиков из тонкого лаваша.
- С крекерами или хлебцами в качестве легкой закуски.
- Сверху можно украсить колечком свежего огурца, помидором черри или щепоткой паприки.
ВАРИАЦИИ РЕЦЕПТА:
- Для остроты: добавьте щепотку кайенского перца или мелко нарезанный перец чили.
- Для глубины вкуса: добавьте 1 ч. л. соевого соуса или щепотку копченой паприки.
- Веган-версия: замените сметану на растительный йогурт или тахини, а сыр исключите.
📌 Сохраняйте рецепт в закладки, чтобы не потерять, и делитесь с друзьями, которые любят быстрые и вкусные перекусы!
Приятного аппетита! Если есть вопросы по ингредиентам – пишите в комментарии!
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