Наши рубрики

Смотреть все

Лента новостей

https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2025/11/banner_dummy_2_sidebar.png

Популярное

11.10.2026 13:29
чтение: 1 мин
Рецепты
#блюда из овощей

Обалденная намазка из кабачков за 15 минут

Быстро и вкусно!
намазка из кабачков за 15 минут
намазка из кабачков за 15 минут

Нежная намазка из кабачков за 15 минут! Идеально для тостов, лаваша и быстрых завтраков

Этот рецепт покорит ваше сердце! Намазка из кабачков получается невероятно ароматной, в меру пикантной, очень нежной и при этом полезной. Отличная замена скучным бутербродам!

ИНГРЕДИЕНТЫ:

  • Молодые кабачки – 2 шт. (около 400–500 г)
  • Чеснок – 2–3 зубчика (по вкусу)
  • Грецкие орехи – 30–40 г (можно заменить на кешью или кедровые)
  • Сметана, греческий йогурт или творожный сыр – 2–3 ст. л.
  • Твердый сыр (пармезан или любой другой) – 30 г (по желанию, для сливочности)
  • Свежая зелень (укроп, петрушка или кинза) – небольшой пучок
  • Соль, черный молотый перец – по вкусу
  • Оливковое или растительное масло – 1 ст. л. (для обжарки)

ПОШАГОВОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Подготовка кабачка (ВАЖНО!)
Кабачки помойте (кожицу у молодых можно не счищать). Натрите на крупной терке. Посолите и оставьте на 5–10 минут. Затем тщательно отожмите выделившуюся жидкость руками.

💡 Секрет успеха: Если не отжать воду, намазка получится жидкой и будет течь с хлеба!

Шаг 2. Быстрая обжарка
Разогрейте сковороду с каплей масла. Выложите отжатый кабачок и обжаривайте на среднем огне 5–7 минут, помешивая, до мягкости и легкого золотистого оттенка. Дайте ему полностью остыть.
(Альтернатива: можно запечь кабачок в духовке при 200°C около 15 минут).

Шаг 3. Измельчение
Переложите остывший кабачок в блендер. Добавьте грецкие орехи, чеснок, свежую зелень и твердый сыр. Пробейте импульсными движениями до желаемой консистенции (кто-то любит однородный паштет, а кто-то – с небольшими кусочками для текстуры).

Шаг 4. Финальный штрих
Добавьте сметану (или йогурт/творожный сыр), поперчите. Попробуйте на соль и при необходимости досолите. Еще раз кратко перемешайте блендером или просто вилкой.

КАК ПОДАВАТЬ:

  • На подсушенный в тостере хрустящий багет или чиабатту.
  • Как начинку для рулетиков из тонкого лаваша.
  • С крекерами или хлебцами в качестве легкой закуски.
  • Сверху можно украсить колечком свежего огурца, помидором черри или щепоткой паприки.

ВАРИАЦИИ РЕЦЕПТА:

  • Для остроты: добавьте щепотку кайенского перца или мелко нарезанный перец чили.
  • Для глубины вкуса: добавьте 1 ч. л. соевого соуса или щепотку копченой паприки.
  • Веган-версия: замените сметану на растительный йогурт или тахини, а сыр исключите.

📌 Сохраняйте рецепт в закладки, чтобы не потерять, и делитесь с друзьями, которые любят быстрые и вкусные перекусы!

Приятного аппетита! Если есть вопросы по ингредиентам – пишите в комментарии!

Ещё по теме:

Читайте также:

Источник: Галина Смарина
Фото: Автора

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё по теме

Лента новостей

https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2025/11/banner_dummy_2_sidebar.png

Популярное