Обалденная намазка из кабачков за 15 минут

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намазка из кабачков за 15 минут

Нежная намазка из кабачков за 15 минут! Идеально для тостов, лаваша и быстрых завтраков

Этот рецепт покорит ваше сердце! Намазка из кабачков получается невероятно ароматной, в меру пикантной, очень нежной и при этом полезной. Отличная замена скучным бутербродам!

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Молодые кабачки – 2 шт. (около 400–500 г)

– 2 шт. (около 400–500 г) Чеснок – 2–3 зубчика (по вкусу)

– 2–3 зубчика (по вкусу) Грецкие орехи – 30–40 г (можно заменить на кешью или кедровые)

– 30–40 г (можно заменить на кешью или кедровые) Сметана, греческий йогурт или творожный сыр – 2–3 ст. л.

– 2–3 ст. л. Твердый сыр (пармезан или любой другой) – 30 г (по желанию, для сливочности)

(пармезан или любой другой) – 30 г (по желанию, для сливочности) Свежая зелень (укроп, петрушка или кинза) – небольшой пучок

(укроп, петрушка или кинза) – небольшой пучок Соль, черный молотый перец – по вкусу

– по вкусу Оливковое или растительное масло – 1 ст. л. (для обжарки)

ПОШАГОВОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Подготовка кабачка (ВАЖНО!)

Кабачки помойте (кожицу у молодых можно не счищать). Натрите на крупной терке. Посолите и оставьте на 5–10 минут. Затем тщательно отожмите выделившуюся жидкость руками.

💡 Секрет успеха: Если не отжать воду, намазка получится жидкой и будет течь с хлеба!

Шаг 2. Быстрая обжарка

Разогрейте сковороду с каплей масла. Выложите отжатый кабачок и обжаривайте на среднем огне 5–7 минут, помешивая, до мягкости и легкого золотистого оттенка. Дайте ему полностью остыть.

(Альтернатива: можно запечь кабачок в духовке при 200°C около 15 минут).

Шаг 3. Измельчение

Переложите остывший кабачок в блендер. Добавьте грецкие орехи, чеснок, свежую зелень и твердый сыр. Пробейте импульсными движениями до желаемой консистенции (кто-то любит однородный паштет, а кто-то – с небольшими кусочками для текстуры).

Шаг 4. Финальный штрих

Добавьте сметану (или йогурт/творожный сыр), поперчите. Попробуйте на соль и при необходимости досолите. Еще раз кратко перемешайте блендером или просто вилкой.

КАК ПОДАВАТЬ:

На подсушенный в тостере хрустящий багет или чиабатту.

Как начинку для рулетиков из тонкого лаваша.

С крекерами или хлебцами в качестве легкой закуски.

Сверху можно украсить колечком свежего огурца, помидором черри или щепоткой паприки.

ВАРИАЦИИ РЕЦЕПТА:

Для остроты: добавьте щепотку кайенского перца или мелко нарезанный перец чили.

добавьте щепотку кайенского перца или мелко нарезанный перец чили. Для глубины вкуса: добавьте 1 ч. л. соевого соуса или щепотку копченой паприки.

добавьте 1 ч. л. соевого соуса или щепотку копченой паприки. Веган-версия: замените сметану на растительный йогурт или тахини, а сыр исключите.

📌 Сохраняйте рецепт в закладки, чтобы не потерять, и делитесь с друзьями, которые любят быстрые и вкусные перекусы!

Приятного аппетита! Если есть вопросы по ингредиентам – пишите в комментарии!

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