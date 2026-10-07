Сердце, в котором поместились поколения…

Сердце, посвященное детям

65 лет — может, срок и небольшой, но за эти годы из добрых рук коллектива детского сада №6 «Олонхо кэскилэ» села Бердигестях Горного улуса выросло несколько поколений ребятишек. Сегодня они — успешные работники, учителя, механизаторы, руководители и предприниматели. Одним словом, ими гордится весь улус.

Основой для создания этого детского учреждения стало решение №153 Горного районного Совета депутатов трудящихся от 1 октября 1961 года. Тогда на территории ЛМС были открыты ясли-сад на 25 мест. Первой заведующей назначили Галину Игнатьевну Яковлеву. С тех пор здесь добросовестно отработали сотни воспитателей, нянек (ныне — младшие воспитатели) и техработников.

Неспроста я вспоминаю о нянях. С огромной теплотой они относились к нам, малышам Хатасского ясли-сада, в далеких 70–80-х годах прошлого столетия. Анна Алексеевна Игнатьева, Ольга Егоровна Карамзина, Мария Петровна Баишева тогда заменили мне самого ценного человека — маму, Василису Ивановну Мордовскую. Сегодня точно могу сказать: мои нянечки были мне как вторые матери, я до сих пор ценю их материнскую любовь. А еще с теплотой вспоминаю очень вкусные пирожки, печенье и домашний суп Анны Ильиничны Борисовой.

Точно так же сотни ребятишек, выпускников детского сада «Олонхо кэскилэ», вспоминают о младшем воспитателе Анне Романовне Саввиной (в начале своего пути она работала поваром — прим. авт.). Анна Романовна отдала любимому делу 29 лет. Это не просто годы работы, это искренняя любовь и теплое отношение к детям.

Еще будучи ученицей Кэптинской школы, юная Аня в летнее время вместо отдыха в трудовом лагере работала в детском саду родного села. Ее мама, Розалия Николаевна Саввина — к слову, воспитавшая десятерых детей и удостоенная звания «Мать-героиня», — разглядела в дочери эту привязанность к малышам. Возможно, именно с материнского благословения Анна Романовна стала сегодня одним из самых опытных младших воспитателей не только в своем коллективе, но и во всем Горном улусе.

Анна Романовна принимает самое активное участие в воспитании детей. Ее дочь, выпускница «Олонхо кэскилэ» Айыылина-Куо, стала лауреатом республиканского телеконкурса «Полярная звезда». Разработанная Анной Романовной активная детская игра «Муоска таба тоһуй» стала отличным проектом по развитию двигательной активности детей, а игра «Сыалыһартан хаамыска» прекрасно помогает развивать внимание, логическое мышление и мелкую моторику рук. За свой труд она была удостоена награды в номинации «Профессиональное мастерство» на конкурсе лучших младших воспитателей.

Как признается сама Анна Романовна, для нее самое большое счастье — это теплые отношения с воспитанниками спустя годы. Многие из них сегодня уже сами стали многодетными матерями и отцами. Но их любовь и уважение к младшему воспитателю остаются неизменными, что для нее ценнее любых наград и поощрений.

Сегодня детский сад «Олонхо кэскилэ» — это 3 группы на 50 мест. Коллектив плодотворно работает над приобщением дошкольников к национальной культуре и духовности. Учреждение ежегодно проводит республиканские конкурсы «Оо, олус үчүгэй!», «Сонор», «Хомуур күрэх», а также организует дополнительное образование по направлению педагогики олонхо.