Найдите ошибки в знакомых словах

Найдите ошибки. Самые распространенные слова, в написании которых даже опытные пользователи регулярно допускают досадные ошибки. Прохождение регулярных коротких проверочных тестов постепенно способствует тому, что ваша письменная речь становится значительно более грамотной, а уверенность в собственных силах неуклонно растет.

Сколько ошибок вы сможете найти в этом небольшом списке? На первый взгляд текст выглядит абсолютно привычным, однако именно в таких местах нас часто подстерегают самые типичные и коварные орфографические ловушки. Если вам удалось сходу безошибочно указать на неправильные варианты, мы вас от всей души поздравляем: вы по праву можете считать себя настоящим мастером и знатоком русской орфографии!

Сейчас перед вашим внимательным взглядом представлены четыре слова. Известно, что в двух из них допущены ошибки. Найдите ошибких, не подглядывая в правильные ответы ниже:

Учавствовать

Компетенция

Прийдти

Диспансер

Раскрываем правильные ответы: Орфографические ошибки были допущены в словах «Учавствовать» и «Прийдти».

Вариант «Учавствовать» является абсолютно неправильным. Единственно верный вариант написания — «участвовать». Обратите внимание, что в корне этого слова всегда пишется исключительно буква «а». Данное слово относится к категории словарных, поэтому его точное написание необходимо просто твердо запомнить.

Написание «Прийдти» также считается ошибочным. Правильный и единственно допустимый вариант — «прийти». Важно помнить, что в этом конкретном глаголе буква «д» никогда не пишется, поскольку это традиционное и всем известное исключение из правил, которое следует просто выучить наизусть.

При этом слова «компетенция» и «диспансер» в данном списке написаны абсолютно правильно, без каких-либо нарушений языковых норм.

Регулярное выполнение подобных полезных упражнений крайне важно, так как они эффективно развивают вашу природную орфографическую зоркость, отлично тренируют пристальное внимание к мельчайшим деталям текста и помогают навсегда избежать подобных неловких опечаток в повседневной переписке.

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