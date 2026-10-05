Данилова Майя Андреевна освобождена от должности советника Главы Республики Саха (Якутия).

Глава Якутии сменил советника. Вместо Майи Даниловой назначен Алексей Стручков

Майя Данилова освобождена от должности советника главы Якутии. О соответствующем решении Айсен Николаев сообщил в своем канале в MAX.

Данилова занимала пост с 2023 года. До этого была министром экономики республики.

Теперь советником Ил Дархана назначен Алексей Стручков. Последним известным местом его работы было ПАО «Якутскэнерго». Он покинул должность директора компании в 2023 году.

Ранее Стручков занимал высокие государственные посты в республике, в том числе первого зампреда правительства — министра экономики, а также постоянного представителя РС(Я) при президенте РФ.

Стручков Алексей Александрович назначен советником Главы Республики Саха (Якутия).