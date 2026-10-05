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05.10.2026 09:52
чтение: 1 мин
Официально
#Алексей Стручков
#Майя Данилова
#советник Главы Республики Саха (Якутия)

Майя Данилова освобождена от должности

Данилова Майя Андреевна освобождена от должности советника Главы Республики Саха (Якутия).

Глава Якутии сменил советника. Вместо Майи Даниловой назначен Алексей Стручков

Майя Данилова освобождена от должности советника главы Якутии. О соответствующем решении Айсен Николаев сообщил в своем канале в MAX.

Данилова занимала пост с 2023 года. До этого была министром экономики республики.

Теперь советником Ил Дархана назначен Алексей Стручков. Последним известным местом его работы было ПАО «Якутскэнерго». Он покинул должность директора компании в 2023 году.

Ранее Стручков занимал высокие государственные посты в республике, в том числе первого зампреда правительства — министра экономики, а также постоянного представителя РС(Я) при президенте РФ.

Стручков Алексей Александрович назначен советником Главы Республики Саха (Якутия).

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Источник: МАХ Айсена Николаева
Фото: ЯСИА

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