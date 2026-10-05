Большая утрата для спортивного сообщества Якутии
Саха хапсаҕайын түстээччи олохтон барда…
Алтынньы 3 күнүгэр саха төрүт тустуутун хапсаҕайы иилэн-саҕалаан сайыннарыыга сүҥкэн кылааты киллэрбит аҕа табаарыспыт, Д.П.Коркин аатынан Судаарыстыбаннай бириэмийэ лауреата, СӨ физкултууратын уонна успуордун үтүөлээх үлэһитэ, РФ уонна СӨ физкултууратын уонна успуордун туйгуна
АЛЕКСЕЙ ЕГОРОВИЧ МОСТАХОВ
уһун ыарахан ыарыы кэнниттэн күн сириттэн күрэннэ.
Б.Манчаары аатынан саха төрүт көрүҥнэрин сайыннарар Өрөспүүбүлүкэтээҕи Киин кэлэктиибэ, СӨ хапсаҕайга федерацията Алексей Егорович кэргэнигэр, 50 сыл устата бииргэ олорбут олоҕун аргыһа Элионора Дмитриевнаҕа, оҕолоругар, сиэннэригэр, балта Екатерина Егоровнаҕа, чугас дьонугар, доҕотторугар уонна саха хапсаҕайын бары сүгүрүйээччилэригэр дириҥ кутурҕаннарын тиэрдэллэр.
Бырастыылаһыы
Д.П. Коркин аатынан Судаарыстыбаннай бириэмийэ лауреата, СӨ физкултууратын уонна успуордун бочуоттаах үлэһитэ, РФ уонна СӨ физкултууратын уонна успуордун туйгуна, көҥүл тустууга норуоттар икки ардыларынааҕы I кылаастаах судьуйата, Саха сирин төрүт оонньуутун хапсаҕайы атаҕар туруорбут, хапсаҕай Федерациятын толорооччу дириэктэрэ, Ньурба улууһун, Чуукаар нэһилиэгин уонна Кэбээйи улууһун, Мукучу нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕо
АЛЕКСЕЙ ЕГОРОВИЧ МОСТАХОВЫ
кытта бырастыылаһыы оптуорунньукка, алтынньы 6 күнүгэр, “НЕКРОПОЛЬ” траурнай саалатыгар (Сэргэлээх суола, 4 км), Медцентр аттыгар, сарсыарда 10:30 ч. буолуоҕа.
Ким баҕалаах, бэйэҕит көмөҕүтүн, бу тел. нүөмэригэр: +7-914-222-57-52, АЭБ банк, кини кэргэнигэр, Элионора Дмитриевна Мостахова аатыгар ыытыаххытын сөп.
Тэрийэр бөлөх.
Мостахов Алексей Егорович – спортивный судья и организатор.
Мастер спорта СССР по вольной борьбе (1974).
Родился 19 января 1946 г. в п. .Хатын Сысыы Таркаинского наслега Нюрбинского района Якутской АССР.
1967 – окончил физкультурное отделение Якутского педагогическое училище №1.
1974 – окончил Хабаровский государственный институт физической культуры.
Трудовая биография
1967-1972 – учитель физкультуры Чукарской средней школы Ленинского района.
1972-1973 – тренер Нюрбинской детско-юношеской спортивной школы по вольной борьбе.
1973-1977 – председатель Нюрбинского районного комитета физической культуры и спорта.
1977-1987 – директор Нюрбинской детско-юношеской спортивной школы.
1987-1992 – тренер-преподаватель по вольной борьбе Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва (Нюрба).
1992-1994 – тренер по национальным видам спорта Республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва (Якутск).
1994-1995 – директор Нюрбинской детско-юношеской спортивной школы.
1995-1997 – инструктор-методист Школы высшего спортивного мастерства (Якутск).
1997-2005 – исполнительный директор Федерации спортивной борьбы
2005-2007 – исполнительный директор Федерации по борьбе хапсагай (ГБУ «Республиканский центр национальных видов спорта имени Василия Манчаары»).
2007-2012 – специалист по борьбе хапсагай ГБУ РЦНВС.
2012-2015 – инструктор-методист отдела развития национальных видов спорта и проведения спортивных мероприятий ГБУ РЦНВС.
2015-2019 – старший инструктор-методист отдела развития национальных видов спорта и проведения спортивных мероприятий ГБУ РЦНВС.
2019-2021 – инструктор-методист отдела развития национальных видов спорта и проведения спортивных мероприятий ГБУ РС (Я) РЦНВС.
Спортивные достижения
Легкая атлетика:
Неоднократный чемпион и призер легкоатлетических эстафет на призы газеты «Якутия», многих республиканских соревнований.
Вольная борьба:
Победитель матчевой встречи среди юношей Якутия – Дагестан (1964).
Серебряный призер Всесоюзного турнира на призы Совета Министров ЯАССР (Якутск, 1973).
Чемпион Дальнего Востока и Сибири (Аскиз, Хакасия, 1973).
Серебряный призер чемпионата России среди ветеранов (Москва).
Чемпион ЯАССР по борьбе хапсагай среди ветеранов (Сунтар, 1991).
Судейская деятельность
Судья всероссийской, всесоюзной, международной категорий I класса по вольной борьбе.
Судья международной категории по традиционным видам борьбы.
Судья международной категории I класса (1996). В качестве судьи обслуживал 12 чемпионатов и первенств СССР, 2 Спартакиады народов СССР, более 30 чемпионатов и первенств России, международные товарищеские встречи СССР – США и Россия – США, более 30 международных турниров (в т.ч. 17 раз – МТ «Иван Ярыгин»), 2 чемпионата мира (Красноярск, 1997 и София, 2000), Кубок мира (Ташкент, 2005), первенство Европы среди юниоров (Виттен, 1995), первенство Европы среди кадетов (Стамбул, 2004). Являлся главным судьей чемпионата России (Якутск, 1989), I Спортивных игр народов РС(Я) (Борогонцы, 1996), XV Спартакиады на призы В.Манчаары (1997), матчевой встречи Россия – США (Мирный, 2007), главным секретарем I МСИ «Дети Азии (1996), зам. главного судьи II МСИ «Дети Азии» (2000), ст. судьей по вольной борьбе III (2004) и IV (2008) МСИ «Дети Азии».
Награды и звания
Лауреат Государственной премии имени Д.П. Коркина (2016).
Заслуженный работник физической культуры и спорта РС(Я) (2001).
Отличник физической культуры и спорта Российской Федерации (2015).
Отличник физической культуры и спорта РС (Я) (2006).
Почетный работник физической культуры и спорта РС(Я) (2012).
Ветеран спорта РС (Я) (2006).
Лауреат Ассоциации народных игр и национальных видов спорта народов Якутии «Сахаада-спорт» в номинациях «Лучший спортивный организатор» (1997) и «Лучший судья» (2001).
Лучший запевала осуохая (2016).
Награжден знаком Олимпийского комитета РФ «За заслуги в развитии олимпийского движения в России (2006), почетными знаками «За заслуги в развитии физической культуры и спорта РС (Я)» (1996 ), «За вклад в развитие национальных видов спорта Республики Саха (Якутия)» (2016), нагрудным знаком «За вклад в развитие вольной борьбы РС (Я)» (2006), медалью «50 лет Федерации вольной борьбы Монголии» (2014), юбилейной медалью «100 лет профсоюзов России» (2006), Почетными грамотами Министерства спорта Российской Федерации (2013), президента РС(Я) и Госсобрания (Ил Тумэн), благодарственным письмом Президента РФ В.В. Путина (2016).
Почетный гражданин Нюрбинского (2009) и Кобяйского (2019) улусов. Почетный гражданин Чукарского наслега Нюрбинского (2014) и Мукучинского наслега Кобяйского (2019) улусов.
АЛЕКСЕЙ ЕГОРОВИЧ МОСТАХОВЫ
кытта бырастыылаһыы оптуорунньукка, алтынньы 6 күнүгэр, “НЕКРОПОЛЬ” траурнай саалатыгар (Сэргэлээх суола, 4 км), Медцентр аттыгар, сарсыарда 10:30 ч. буолуоҕа.
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