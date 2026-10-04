5 октября: Что было на планёрке в мэрии
5 октября: Что было на планёрке в мэрии
На еженедельной планерке Глава города Дмитрий Садовников указал на кратное увеличение жалоб горожан на работу общественного транспорта.
Он поручил принять меры по сбоям в расписании маршрутов №1, 12, 14, 16, 17 и потребовал исправить ошибки в приложении «Умный транспорт».
Мэр Якутска Дмитрий Садовников в связи с первыми заморозками поручил оперативно провести превентивные работы против гололёда.
Он отметил необходимость регулярного предоставления информации по числу полученных на улицах травм и быстрого реагирования на участки, где зафиксированы случаи травмирования людей.
Дмитрий Садовников поручил принять меры в связи с участившимся обращениями горожан на неисправные светофоры и неработающие кнопки.
В числе жалоб — ул. Кирова, Кальвица, Дзержинского, Можайского, Автострада 50 лет Октября. Он поставил задачу устранить недоработки на указанных объектах и отрегулировать фазы.
Из-за увеличения числа бродящего скота Дмитрий Садовников поручил рассмотреть возможность возобновления штрафстоянки. На неделе было большое количество жалоб на табуны лошадей, в том числе в социальных сетях.
Читайте также:
Ещё по теме
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий