5 октября: Что было на планёрке в мэрии

На еженедельной планерке Глава города Дмитрий Садовников указал на кратное увеличение жалоб горожан на работу общественного транспорта.

Он поручил принять меры по сбоям в расписании маршрутов №1, 12, 14, 16, 17 и потребовал исправить ошибки в приложении «Умный транспорт».

Мэр Якутска Дмитрий Садовников в связи с первыми заморозками поручил оперативно провести превентивные работы против гололёда.

Он отметил необходимость регулярного предоставления информации по числу полученных на улицах травм и быстрого реагирования на участки, где зафиксированы случаи травмирования людей.

Дмитрий Садовников поручил принять меры в связи с участившимся обращениями горожан на неисправные светофоры и неработающие кнопки.

В числе жалоб — ул. Кирова, Кальвица, Дзержинского, Можайского, Автострада 50 лет Октября. Он поставил задачу устранить недоработки на указанных объектах и отрегулировать фазы.

Из-за увеличения числа бродящего скота Дмитрий Садовников поручил рассмотреть возможность возобновления штрафстоянки. На неделе было большое количество жалоб на табуны лошадей, в том числе в социальных сетях.