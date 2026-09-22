22.09.2026 11:27
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На подстанции НГРЭС произошло возгорание: Есть пострадавший
Работник пострадал при пожаре на Нерюнгринской ГРЭС
Он получил отравление угарным газом
При возгорании на территории Нерюнгринской ГРЭС сегодня утром пострадал работник. Мужчина 1993 года рождения получил отравление угарным газом.
Как сообщает МЧС по Якутии, установлено, что горит трансформаторная подстанция и кабель-канал. Предварительная площадь пожара — 40 квадратных метров.
Всего к ликвидации привлечены 50 человек и 16 единиц техники. Работы продолжаются.
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Источник: МЧС по Якутии
Фото: ЯСИА, Мария Васильева
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